الامارات | ارتفاع عدد حالات الإجهاض في ألمانيا بنحو 10٪ خلال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفع عدد حالات الإجهاض المسجلة في ألمانيا عام 2022 بنسبة 9.9٪ مقارنة بالعام السابق.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن الاثنين أنه تم إجمالا تسجيل حوالي 104 آلاف حالة إجهاض العام الماضي، ارتفاعًا من 94 ألفا و600 حالة في عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل.

وكان عدد حالات الإجهاض المسجلة في عام 2022 أعلى أيضاً من المستوى الذي تم تسجيله خلال السنوات من 2014 إلى 2020، عندما كان الرقم ثابتًا نسبيًا بين حوالي 99 ألفا و101 ألف حالة.

وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل عدد أعلى مما كان عليه في عام 2022 في عام 2012، عندما تم تسجيل 106 آلاف و800 حالة إجهاض.

وقال مكتب الإحصاء إنه لم يكن من الممكن تحديد سبب واضح للزيادة الحادة في عام 2022.