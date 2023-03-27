طريقة عمل القطايف بالنوتيلا.. حلوى الأطفال المفضلة في رمضان

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر القطايف من أكثر أنواع الحلوى التي يفضل تناولها خلال شهر رمضان الكريم، خاصة الأطفال نظرا لمذاقها الطيب والشهي، وتبحث ربات المنازل عن طريقة عمل القطايف بالنوتيلا، حتى تقدمها لأسرتها على مائدة الإفطار وفي العزومات التي تعتبر من أساسيات الشهر الكريم، ويمكن عملها بأكثر من وصفة وطريقة وبنكهات وإضافات مختلفة حسب الرغبة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل القطايف بالنوتيلا، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي، التي تقدم وصفات سهلة على قد الإيد، لربات المنازل خاصة في شهر رمضان الكريم، الذي يكثر فيه تناول الحلوى بمختلف أشكالها وأنواعها، حسب الرغبة بعد تناول وجبة الإفطار أثناء مشاهدة البرامج والمسلسلات الرمضانية مع العصائر والمشروبات الساخنة.

مقادير عمل القطايف بالنوتيلا

ولـ طريقة عمل القطايف بالنوتيلا، يجب توفير المستلزمات التاليو:

- كوب دقيق.

- كوب ونصف ماء دافئ.

- 2 ملعقة كبيرة سميد.

- نوتيلا.

- 2 ملعقة كبيرة لبن بودرة.

- ملعقة كبيرة خميرة.

- ملعقة سكر.

- فانيلا.

- ملعقة قرفة.

- زبيب.

- قشطة طازجة.

- 2 ملعقة كاكاو خام.

- شربات ثقيل.

- عسل أبيض.

- زيت للقلي.

- بندق محمص مجروش.

- شوكولاتة قابلة للدهن.

- كريز طازج.

طريقة عمل القطايف بالنوتيلا

ولـ طريقة عمل النوتيلا، يفضل اتباع الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى، خلط الخميرة مع السكر ثم إضافة الماء الدافئ، مع التقليب المستمر.

- الخطوة الثانية، وضع السميد والدقيق واللبن البودرة والكاكاو والقرفة والفانيلا والتقليب الجيد ثم ترك العجينة حتى تختمر من نصف ساعة إلى ساعة.

- الخطوة الثالثة، إحضار طاسة ساخنة ثم إضافة العجين بالمغرفة وتشكليها، وتركها حتى تبرد.

- الخطوة الرابعة، حشو العجينة بالشوكولاتة القابلة للدهن أو الكريمة والكريز أو القشطة حسب الرغبة.

- الخطوة الأخيرة، قلي القطايف في الزيت، وتقديمها بعد وضع العسل عليها والشربات، وتقدم بالهنا والشفا في العزومات.