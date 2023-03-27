من هي الفنانة شيرين الطحان؟.. تصارع السرطان وتحتاج إلى العلاج على نفقة الدولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حزن كبير داخل الوسط الفني وبين محبي العمل الدرامي رمضان كريم في موسمه الأول، الذي لقى نجاحا وتفاعلا كبيرا، بسبب سوء الحالة الصحية لواحدة من أبطاله، وهي الفنانة شيرين الطحاوي، التي أدت دور زوجة «الحناوي» في المسلسل، إذ أصيبت بمرض السرطان، واحتجازها داخل غرفة العناية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى في القاهرة، وتزامن مع الحالة المرضية الصعبة لها، البحث عن من هي الفنانة شيرين الطحان؟.

طلب للعلاج على نفقة الدولة

الفنانة والإعلامية شيرين الطحان، تصارع مرض السرطان منذ سنوات، وفق ما قاله الدكتور خالد منتصر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وإنها بحاجة إلى قرار للعلاج على نفقة الدولة، قائلًا «قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، وتحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة، لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل في انتظار تحقيق الطلب».

من هي شيرين الطحان؟

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، من هي الفنانة شيرين الطحان؟، بعد تدهور حالتها الصحية.

- شيرين الطحان، إعلامية وممثلة شهيرة ولدت في 5 يونية عام 1976.

- تخرجت شيرين الطحان في كلية التجارة، وبدأت العمل كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات.

- بدأت خطواتها في عالم الفن والتمثيل من خلال مشاركة الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم «45 يوم».

- شاركت الفنانة شيرين الطحان، في عدد من الأعمال التلفزيونية، التي تعتبر من أهم مشوارها الفني من بينهم مسلسل السبع وصايا، واسم مؤقت، ورقم مجهول.

- قدمت دور من أهم الأدوار الفنية، من خلال شخصية «هند» زوجة المعلم الحناوي، في الموسم الأول من مسلسل رمضان كريم عام 2017.

وأعلنت الفنانة صفاء جلال، عن نقل شيرن الطحان إلى العناية المركزة، إذ نشرت صورة للفنانة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «ادعوا لحبيبتي الجميلة، شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب».

وقال مصدر مقرب من شيرين الطحان لـ«الوطن» إنَّها ما زالت متواجدة داخل غرفة العناية المركزة، وحالتها الصحية غير مستقرة نسبيا، لذلك قرر الأطباء المتابعين لحالتها منع الزيارة عنها، حيث كان أفراد أسرتها وأصدقائها يزورنها في ساعة محددة كل يوم.

دعوات وإشادات بشيرين الطحان

كما طالب المخرج عمرو عابدين، محبيه بالدعاء للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا «شيرين الطحان، واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها، ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق، شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة، لأنها ترقد حاليا في العناية المركزة، وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث».

وتابع «أرجو أن يصل صوتي لجميع جهات الدولة للإسراع بعلاجها، لأنها تحتاج إلى علاج غالي جدا، وبشكل سريع جدا، أتمني أن يتم الاتصال بأهلها، أتمني أن تقوم الدولة بعلاجها على نفقة الدولة، وأتمني تقف معها نقابة الاعلاميين، وأيضا ادعو نقابة الممثلين وحتي إن لم تكن حصلت علي العضوية العاملة، ولكن لها تجارب محترمة كممثلة، وأرجو أي جهة تقدر تساعد متتأخرش، الأهم أرجو من الجميع الدعاء لبنت مصرية طيبة وأصيلة وجدعة، ربنا يشفيكي ويعافيكي يا أعز الناس يا شيرين».

وكشفت الفنانة شيرين الطحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعد نقلها إلى المستشفى عن تدهور حالتها الصحية، عن أنها تعاني من مشكلات في القلب والرئة، كما يوجد نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم، وهو المسؤول في نقل الإشارات الكهربائية إلى خلايا الجسم، فهو ضروري لعمل الخلايا العصبية والعضلية بشكل صحيح، وخاصةً خلايا عضلة القلب.

كما أن من أسباب انخفاض البوتاسيوم، وفق ما ذكره موقع «مايو كلينيك» الطبي، بإنه يحدث نتيجة تناول أنواع أدوية التي تُعرف أيضا بحبوب الإماهة أو الحبوب المدرة للبول، للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

ومن بين الأعراض هي:

- الإفراط في استعمال الملينات.

- المصابون بأمراض الكُلَى المزمنة.

- الحماض الكيتوني السكري.

- الإسهال.

- التعرق المُفرط.

- قصور حمض الفوليك.

- استعمال بعض المضادات الحيوية.