حسام موافي يكشف أسباب الصداع أثناء الصيام.. احذر جهازين في البيت

القاهرة - سمر حسين - صحة

معرفة أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق تجنبه، يحل أزمة يعاني منها معظم الأشخاص خلال ساعات الصيام وشعورهم الدائم بالصداع المزمن، الذي قد يستمر إلى ساعات ما بعد الفطار، وهو ما كشف عن أسبابه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، موضحًا أنواعه وطرق تجنبه، والعادات اليومية البسيطة التي تجعلك تبتعد عن هذا الشعور المؤلم.

أسباب الصداع أثناء الصيام

وخلال تصريحات تلفزيونية له، قال الدكتور حسام موافي، إنّ الشعور بالصداع يمثل 99% من شكوى أمراض الباطنة لدى الأشخاص، أي ما يعني شيوعه الكبير، لكنه عادة يتم الشعور بنوعين فقط منه خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

وكشف «موافي» عن أسباب الصداع أثناء الصيام، موضحًا أن هناك نوعين من الصداع الذي يتم الشعور به عادة في ساعات الصيام، وهما الصداع النصفي والعنقودي، قائلًا «الصداع النصفي الصيام بيزوده، والصداع العنقودي الصيام بيزوده».

نصائح للتغلب على الصداع النصفي في الصيام

ونصح الدكتور حسام موافي مرضى الصداع النصفي، بضرورة اتباع بعض الخطوات اللازمة خلال شهر رمضان، لتجنب الشعور بهذا الألم المزعج على حد وصفه، وهي:

- تناول العلاج المضاد للصداع النصفي قبل آذان الفجر.

- الجلوس في غرفة مظلمة قدر الإمكان، والابتعاد عن مشاهدة التلفاز بقدر ما يمكن.

- التقليل والحد من استخدام الهاتف المحمول على مدار اليوم.

- التأكد من أن الصداع الذي تشعر به ليس من الضغط العالي.