وجبة أوصى بها النبي في رمضان.. تجعل الله وملائكته يصلون عليك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يسير المسلمون على نهج الرسول الكريم، واتباع سنته في شتى الأمور والاقتداء به، سواء في العبادات أو المعاملات، وأيضا تناول الأطعمة وما يسمح به، وما لا يجوز تناوله خاصة في شهر رمضان الكريم، ويهتم عدد كبير منهم بالأكلات التي أوصى بها النبي، وتحديدا في شهر رمضان، والالتزام بوجبتي الإفطار والسحور.

أكلة أوصى بها النبي في شهر رمضان الكريم

وتحدثت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال بث مباشر، عن أكلة في رمضان، أوصى بها النبي، تجعل الله وملائكته يصلون عليك، وهي السحور ، إذ قال الرسول الكريم: «تسحروا فإن في السحور بركة».

فوائد وجبة السحور في رمضان

كما أشارت الإفتاء المصرية، عن فضل وفوائد السحور، كما قال عنها النبي بإن السحور يكون قبيل طلوع الفجر ومنه جاء اسم السحور، كما تحدث العرباض بن سارية رضي الله عنه، بأن السحور هو أحد مظاهر العبادات في شهر رمضان المبارك، وحرصت عليه الأمة منذ مشروعية صيام رمضان إلى يومنا هذا، كما إنه كان يسمى أكله بركة.

واستشهدت «الإفتاء» بقول ابن الملقن: «ولا يبعد أن يكون من جملة بركته ما يكون في ذَلِكَ الوقت من ذكر المتسحرين، وقيام النائمين وصلاة المتهجدين، فإن الغالب ممن قام يتسحر يكون منه ذكر وصلاة واستغفار، وشبهه مما يثابر عليه في رمضان».

فضل السحور في شهر رمضان

كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، عشرة مواضع لبركة السحور فقا «الْبَرَكَةَ فِي السُّحُورِ تَحْصُلُ بِجِهَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَهِيَ: اتِّبَاعُ السُّنَّةِ، وَمُخَالَفَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَالتَّقَوِّي بِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ، وَالزِّيَادَةُ فِي النَّشَاطِ، وَمُدَافَعَةُ سُوءِ الْخُلُقِ الَّذِي يُثِيرُهُ الْجُوعُ، وَالتَّسَبُّبُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى مَنْ يَسْأَلُ إِذْ ذَاكَ، أَوْ يَجْتَمِعُ مَعَهُ عَلَى الْأَكْلِ، وَالتَّسَبُّبُ لِلذِّكْرِ، وَالدُّعَاءِ وَقْتَ مَظِنَّةِ الْإِجَابَةِ، وَتَدَارُكُ نِيَّةِ الصَّوْمِ لِمَنْ أَغْفَلَهَا قَبْلَ أَنْ يَنَامَ».