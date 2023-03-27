طريقة عمل السوبيا زي المحلات.. مشروب سريع ومنعش على الإفطار

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مشروب أبيض يشبه الحليب لكن طعمه مختلف، من المشروبات الباردة التي تنتشر في الكثير من البلدان العربية، وتجده في محال بيع عصير القصب والمشروبات في مصر، وتشتهر السوبيا بكونها مشروب رمضاني بامتيار، ويوزعه البعض على المارة في الطرقات قرب آذان المغرب للإفطار، لذلك تعلمي طريقة عمل السوبيا زي المحلات بخطوات سهلة وسريعة، ويقدمها «هُن» على خطى الشيف نجلاء الشرشابي عبر برنامج «على قد الإيد»، المذاع عبر فضائية «CBC» سفرة.

طريقة عمل السوبيا زي المحلات

المقادير:

- حليب بودرة.

- ماء حسب الرغبة.

- سكر.

- حليب.

- جوز هند.

- فانيليا.

طريقة عمل عصير السوبيا في المنزل

- لـ طريقة عمل عصير السوبيا زي المحلات، أولا احضري السكر في وعاء كبير، ثم اسكبي عليه الفانيليا، وحليب البودرة، واضربيهم جيدًا لمدة تتراوح من 10 و15.

- اسكبي الحليب إلى المكونات حتى تتجانس معًا، ثم ضيفي إليها جوز الهند مع التقليب جيدًا مرًة أخرى.

- اسكبي الماء حسب رغبتك، ثم امزجي الخليط جيدًا لمدة تتراوح من 5 و 10 دقائق، وبعدها جهزيه إلى التقديم.

طريقة عمل بودرة السوبيا للشيف أميرة شنب

ونستعرض طريقة عمل السوبيا للشيف أميرة أبو شنب عبر برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير:

- ربع كوب من السكر البودرة.

- ربع كوب من الأرز المفروم.

- جوز هند مبشور.

- 8 ملعقة كبيرة من حليب بالبودرة.

- فانيليا.

خطوات التحضير

- لتجهيز السوبيا البودرة في المنزل، احضري المكونات وبعدها قلبيها جميعا، ثم احفظيها في برطمان حتى تكون جاهزة في أي وقت تحتاجين إلى تحضيرها.

- يمكنك حفظها في وعاء مغلق بشكل جيد، أو داخل برطمان معقم جيدًا، وتترك بعيدًا عن البهارات التي تتواجد في المطبخ.

- احفظي خليط السوبيا في الفريزر حتى تحافظين عليها من التلف، كما يجب أن تحرصي على تحضير خليط السوبيا بقوام متجانس، حتى تكون شهية المذاق، ويفضل خلط السوبيا مع الحليب في الخلاط، حتى تتأكدي من تجانس المكونات معًا.