خديجة المرضي أول مغربية تفوز ببطولة العالم في الملاكمة.. ماتت والدتها أثناء تشجعيها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إنجاز جديد حققته خديجة المرضي، ابنة المغرب في رياضة الملاكمة، لتصبح حديث الصحف المحلية والعالمية، بعدما أصبحت أول مغربية تحرز الميدالية الذهبية في هذه الرياضة في فئة أكثر من 81 كيلوجراما، بحسب «سكاي نيوز» عربية، ويتزامن مع هذا الإنجار السؤال حول من هي الملاكمة المغربية خديجة المرضي المتوجة ببطولة العالم في الملاكمة؟، وهو ما سيجيب عنه «هُن»، خلال السطور التالية.

من هي الملاكمة المغربية خديجة المرضي؟

- اسمها خديجة المرضي، مغربية من بلدة محاميد الغزلان، تبلغ من العمر 38 عاما.

- أحرزت «خديجة» مساء يوم الأحد، لقب بطولة العالم للملاكمة سيدات، التي تجرى منافساتها بالعاصمة الهندية نيودلهي، وتوجت إثر نزال في فئة أكثر من 81 كيلوجراما.

- تفوقت في المباراة النهائية على منافستها الكازاخستانية كونجيباييفا لازات، كما سبق لها أن مثلت المغرب في عدد من المنافسات الرياضية في الخارج، إذ خاضت 7 نزالات فازت في 3 منها.

وفاة والدة خديجة المرضي في المدرجات

بعد الحديث عن الملاكمة خديجة المرضي، أعاد رواد التواصل الإجتماعي المغاربة، الحديث عن والدتها التي توفت في أكتوبر2014 وهي تشجع ابنتها، نتيجة سكتة قلبية أثناء الاحتفال ببطلتها، التي قالت عنها، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة «الحمد لله حققت لي خديجة حلمي»، حسبما روت في أحد وسائل الإعلام المغربية.

وتعد خديجة المرضي، أول مغربية تحرز الميدالية الذهبية في هذا الملاكمة، فيما احتفى مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي باللقب، وكان المنتخب المغربي في هذه البطولة العالمية يشمل أربع ملاكمات هن خديجة المرضي، وزن أكثر من 81 كيلوجراما، وياسمين متقي، وزن أقل من 48 كيلوجراما، المتوجة بالبرونز، إلى جانب وداد برطال، وزن أقل من 54 كيلوجراما، ورباب شيدر، وزن أقل من 50 كيلوجراما.