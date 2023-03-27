المعاناة منه تهدد الحياة.. تعرف على مرض الإعلامية شيرين الطحان

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني والإعلامي، بسبب الحالة الصحية التي تعاني منها الإعلامية شيرين الطحان، خاصة بعد نقلها إلى غرفة العناية المركزة، قبل أيام، داخل أحد مستشفيات القاهرة، إذ عانت لفترات طويلة، خاصة أن حالتها الصحية غير مستقرة نسبيا، ما دفع الأطباء المتابعين لحالتها منع الزيارة عنها، بحسب حديث مصدر مقرب من شيرين الطحان لـ«الوطن».

وخلال الفترات السابقة، كشفت شيرين الطحان عن معاناتها من نقص في البوتاسيوم، قبل أن يذكر المقربون منها من معاناتها مع السرطان.

شيرين الطحان تعاني مع الخبيث

وأوضح المصدر أن «الطحان» تعاني من مرض السرطان منذ سنوات، ولكن حالتها الصحية شهدت تدهوراً كبيراً خلال الأسابيع الأخيرة، وهو سبب احتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

وكان الدكتور خالد منتصر، كشف من قبل عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» عن التطورات الصحية للفنانة والإعلامية شيرين الطحان، التي دخلت إثرها العناية المركزة، قائلاً: «قلوبنا مع الإعلامية والفنانة الرقيقة شيرين الطحان، مرض السرطان ينهش بقسوة، تحتاج إلى قرار علاج على نفقة الدولة لاستخدام العلاج الموجه، كلنا أمل وفي انتظار تحقيق الطلب».

وعلى الجانب الآخر، دون المخرج عمرو عابدين، عبر صفحته في موقع فيسبوك، قائلًا: «شيرين الطحان، واحدة من أهم المذيعات المتميزات والمجتهدات جدا في شغلها ومشهود لها بالكفاءة وحسن الخلق، شيرين تحتاج لدعواتكم الصادقة لانها ترقد حاليا في العناية المركزة وتصارع منذ سنوات المرض الخبيث».

ما تطورات مرض شيرين الطحان

بحسب ما ذكره موقع «mayoclinic» الطبي تختلف العلامات والأعراض الناتجة عن السرطان تبعًا للجزء المصاب من الجسم.

وتتضمن بعض العلامات والأعراض العامة المرتبطة بالسرطان، ما يلي:

الإرهاق

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيّرات في الوزن، زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره

الإصابة بتقرحات لا تلتئم

ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

سعال مستمر

صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بحة الصوت

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف

مضاعفات المعاناة مع السرطان

فقدان الوزن

يسبب السرطان وعلاجه فقدان الوزن، فهو يسحب الطعام من الخلايا الطبيعية ويحرمها من العناصر المغذية، وقد لا يساعد استخدام التغذية الاصطناعية من خلال الأنابيب إلى المعدة أو الوريد على تقليل فقدان الوزن.التغييرات الكيميائية في جسمك.

اختلال التوازن الكيميائي

مثل العطش الشديد وكثرة التبوّل والإمساك والارتباك.

مشكلات الدماغ والجهاز العصبي

فالسرطان يضغط على الأعصاب القريبة ويسبب الألم وفقدان وظائف جزء من جسمك، فضلًا عن الصداع ومؤشرات وأعراض تشبه السكتة الدماغية، مثل الشعور بالضعف في جانب واحد من الجسم.

التفاعلات غير الطبيعية للجهاز المناعي مع السرطان

أحيانًا يتفاعل الجهاز المناعي للجسم مع السرطان من خلال مهاجمة الخلايا السليمة، ما يسبب صعوبة المشي والنوبات المرضية.

انتشار السرطان

قد ينتشر السرطان في أجزاء أخرى من الجسم، أو عودة السرطان، فأحيانًا يتعرض الناجون من السرطان لمخاطر تكرار الإصابة بالسرطان.

مرض انخفاض البوتاسيوم

ما هو مرض انخفاض البوتاسيوم الذي أصاب شيرين الطحان

وخلال الشهر الماضي، كشفت شيرين الطحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»،بعد نقلها للمستشفى عن تدهور حالتها الص تعاني من مشكلات في القلب والرئة، كما يوجد نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم

ويرصد «الوطن» عدة معلومات عن الأمراض التي أصابت «الطحان»، وفقًا لما ذكره موقع «mayoclinic»

انخفاض البوتاسيوم

يعد البوتاسيوم المسؤول في نقل الإشارات الكهربائية إلى خلايا الجسم، فهو ضروري لعمل الخلايا العصبية والعضلية بشكل صحيح، وخاصةً خلايا عضلة القلب، ويشير انخفاض البوتاسيوم، وعادةً ما يتراوح مستوى البوتاسيوم في الدم من 3.6 إلى 5.2 مليمول لكل لتر، وقد يكون الانخفاض الشديد في مستوى البوتاسيوم مهددًا للحياة ويتطلب رعاية طبية عاجلة.

أسباب انخفاض البوتاسيوم

تناول أنواع أدوية التي تُعرف أيضاً بحبوب الإماهة أو الحبوب المدرة للبول للأشخاص الذين يُعانون من ارتفاع ضغط الدم أو مرض في القلب.

التقيؤ أو الإسهال أو كلاهما قد يؤدي إِلى فقدان البوتاسيوم بمعدلات كبيرة من جهاز الهضم.

عدم تناول الطعام الذي يحتوي على ما يكفي من البوتاسيوم.

الإفراط في استعمال الملينات

مصابوا أمراض الكُلَى المزمنة

الحماض الكيتوني السكري

الإسهال

التعرق المُفرط

قصور حمض الفوليك

استعمال بعض المضادات الحيوية