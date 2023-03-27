كيفية إضفاء جو ريفي بمنزلك على نهج الكبير أوي.. خطوات بسيطة وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مسلسلات كثيرة في السباق الرمضاني يسيطر عليها الأجواء الريفية، مثل مسلسل الكبير أوي، الذي أحبه الجميع وتابعوه بحب، كما استطاع ديكور قصر الكبير أوى، أن يلفت أنظار المشاهدين، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ جمع بين الطابع الريفي والرونق الجمالي، وتساءل الكثيرون، عن كيفية تحويل المنزل إلى الأجواء الريفية، وهو ما ردت عليه هدير حسين، خبير العلاقات الدولية والإتيكيت والبروتوكول الدولي، في حديثها لـ«هُن».

كيفية عمل ديكور الريفي

أوضحت أن فكرة الجو الشرقي والريفي كل الناس تحبه، ومن الممكن خلقه في المنزل بأفكار كثيرة وبسيطة تضفي الجو الريفي، إذ أنه مريح للأعصاب، ويجعل الشخص يعيد ذكرياته، حيث الحياة البسيطة الهادئة، ويمكن تطبيق هذا الديكور في المنزل، بأفكار بسيطة على نهج مسلسل الكبير أوي، وهي كالتالي:

قطعة بسيطة تضفي سعادة وبهجة وتنشر الجو الريفي:

- إضافة إطارات الصور الخشبية، إذ أنها من أسهل الطرق لعمل ديكور ريفي أنيق.

- استخدام الأخشاب الطبيعية في المنزل في الكراسي أو الفازات أفضل وسيلة للحصول على ديكور ريفي.

- الديكورات الريفي وسيلة من الوسائل السعادة ومن الممكن ربطه برمضان من خلال وضع الفوانيس على الأرض أو على الركنة.

- يمكن تطبيق الديكور الريفي في المنزل من خلال تستخدام الطوب البني والألوان البنية، إذ أنها وسيلة جميلة للغاية للحصول على مظهر ريفي أنيق.

- إضافة السجاد الملون بالكروشيه أو على الحوائط.

ديكور ريفي في المنزل

- دمج العناصر الطبيعية في الديكور المنزلي من خلال إدخال النباتات الطبيعية، إذ أنها تضفي ديكورًا ريفيًا متميزًا.

- دمج الألوان المحايدة مثل ظلال اللون البني والبيج والأبيض الفاتح.

- تثبيت سجاد بطبعات الحيوانات أو سجاد من الفرو الصناعي الزراعي.

- تطبيق المواد الطبيعية مثل الخشب والصوف بجانب التصميمات الداخلية البسيطة الحديثة.

- استخدام الكراسي الخشبية الملونة بالألوان البنية.

- إضافة بعض الأضواء والمصابيح التي تضفي جوًا ريفيًا متميزًا.