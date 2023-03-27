هالة صدقي تخطف الأنظار بـ جعفر العمدة وسره الباتع.. جسدت «الأم والحما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بأداء بارع، نجحت الفنانة هالة صدقي في جذب الأنظار بقوة نحوها، عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتميزها في تقديم شخصيتين مختلفتين في آن واحد، بكل من مسلسلي جعفر العمدة وسره الباتع، المعروضان خلال دراما رمضان الجاري.

هالة صدقي «الحما» في جعفر العمدة

تمتلك الفنانة هالة صدقي موهبة فريدة من نوعها، إذ تمكنت من خلالها التنقل بسلاسة كبيرة بين الشخصيتين التي تجسدهما خلال رمضان الجاري، فنجحت في تقديم دور وصيفة «صفصف»، والدة الفنان محمد رمضان ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، والذي خطفت من خلاله الأنظار بقوة.

وتميزت شخصية والدة جعفر العمدة بشدتها كـ«حما» مع زوجات ابنها الأربعة، وانتقادها المستمر لهن، لكنها مصحوبة بخفة ظل، ما لاحظه المتابعين من الطابع الكوميدي الذي وضعته هالة صدقي بلمساتها خلال تقديم الشخصية.

هالة صدقي بدور «الأم» في سره الباتع

وعلى نقيض شخصية والدة جعفر العمدة، نجحت الفنانة هالة صدقي بأسلوب السهل الممتنع في لعب دور الأم الطيبة الحنون على نجلها البطل ضمن أحداث مسلسل سره الباتع، إذ جسدت شخصية «أم السلطان حامد»، التي تقف إلى جانب ابنها في محاولات دفاعه عن استعمار بلاده من الحملة الفرنسية، الذي يلعب دوره الفنان أحمد السعدني.