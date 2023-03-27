دعاء الفجر في رمضان.. أدعية من الأمهات للأبناء لتيسير الأمور

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في شهر رمضان تحرص الأمهات لتقديم دعاء الفجر في رمضان لأبنائها دائمًا، ويكون بالتوفيق والصحة والرزق وغيرها من الأمور المتعددة، وعلى رأس الأدعية في رمضان، الدهاء بتيسير الأمور، لتتضرع إلى الله عز وجل، إذ أنه غاية كل المسلمين، للتقرب إلى الله في كل الأوقات، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، دعاء رمضان لتيسير الأمور للأبناء.

دعاء من الأمهات للأبناء مستجاب

يُحيي المسلمون بمختلف دول العالم، مجموعة من السنن والشعائر الخاصة بشهر رمضان الكريم، للتقرب والتضرع إلى الله، إذ أنه من أبرز السنن النبوية، التي يجب إتباعها خلال شهر رمضان، فدعاء الصائم في رمضان نفحة دينية روحانية للتقرب من الخالق، ويجب الاستفادة من خلال كثرة الدعاء، الذي يعد من أكرمُ العبادات عند الله، وهذه أشكال من الدعوات من الأمهات إلى الأبناء:

- من دعاء رمضان اللهم أسعد أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش.

- اللهم إنّي أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وتُبعدهم عن المعاصي يا كريم يا رب.

- اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.

- اللهم بارك لي في أبنائي، وارزقهم تقواك وخشيتك، وأقر عيني بصلاحهم وهدايتهم والتزامهم بصراطك المستقيم.

- من أدعية الصائم رمضان لتسهيل الأمور للأبناء، اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أي أمر عملوا يطلبون به رضاك.

- اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وباعد بينهم وبين فعل المعاصي يا الله.

- دعاء الفجر لتيسير الأمور للأبناء، اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.

- اللهم اهدي أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسر أمورهم ووفقهم وأصلح حالهم وأحوالهم.

- دعاء رمضان اللهم أسعد أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش وصلاح الحال.

أدعية رمضان من الأمهات للأبناء

دعاء الصائم في رمضان أحد طرق التقرب إلى الله وعبادته والامتثال لأوامره، طبقًا لسورة البقرة: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»، ولحديث الرسول «الدعاء هو العبادة».

- من دعاء الفجر في رمضان اللهم إني أستودعك عائلتي وصحتهم، فلا تريني فيهم يا لله بأسًا يبكيني، ربي إني استودعتك أغلى وأحب ما أملك، هم أولادي، فاحفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم لا تريني عمرًا دون عائلتي ومن أحب، اللهم أحمي عائلتي من حزنًا يسكن أعينهم، ومن خبرًا يقطع طريق سعادتهم، ومن مرض ينزع صحتهم، ومن هموم الحياة وأوجاعها، اللهم إني استودعتك عائلتي اللهم احفظ عائلتي بحفظك يا كريم.

- اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسالك أن تهدي أبنائي لما تحب وترضى، وأن تردهم إلي وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير.

- دعاء الصائم في رمضان اللهم إنك نعم المولى ونعم النصير أعطهم ما يتمنون وتحبه لهم وترضاه.

- من دعاء الفجر اللهم يا فاتح الأبواب، ومنزل الكتاب، وجامع الأحباب، يا الله ارزقهم رزقًا كالأمطار حين تصب، واجمعهم بكل من يحبون، وهوّن عليهم كل صعب، واجعل كل أيامهم عيد يا الله، وارزقهم عمرًا مديدًا، واجعل لهم من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، اللهم يا عزيز يا جبار.

- ومن أهم دعاء الصائم في رمضان للابناء، اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى، اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم.