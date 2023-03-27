روائح شائعة الاستخدام في الأطعمة.. اعرفيها من «أبلة نظيرة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المئات من الوصفات والنصائح اليومية المهمة بما يخص المطبخ وشؤونه، قدمتها السيدة نظيرة نيقولا الشهيرة إعلاميًا بـ«أبلة نظيرة» في كتابها «أصول الطهي»، الذي يعتبر أول موسوعة عربية تهتم بكل شؤون الأمور المنزلية.

الروائح الشائع استخدامها في الأطعمة

ويأتي من أبرز ما أشارت إليه «أبلة نظيرة» في كتابها «أصول الطهي»، عن الروائح الشهية الشائع استخدامها في الأطعمة، التي يفضل الاتجاه إليها عند محاولة إضافة النكهات للطعام بأنواعه، ومن بينها:

- الفانيليا: عبارة عن ثمار مجففة تؤخذ من نبات الفانيليا، وهي تنمو في كل من المكسيك ومدغشقر وسيشل والهند.

- ماء الورد: يستخرج بتقطير الورد ويستعمل للحلوى الشرقية.

- ماء الزهر: يستخرج بتقطير النارنج ويستخدم في بعض أنواع الحلوى.

- روح اللوز: يستخرج من اللوز، ويستخدم في بعض أصناف الحلوى والكيك ويُستغنى به عن استعمال الفانيليا.

- التوابل والبهارات، عبارة عن المواد التي تعطي الرائحة الطيبة للأكلات، ولا تعتبر أغذية في حد ذاتها، ولا تقوم بتعويض ما يفقده الجسم ولا تمده بالحرارة، على إن إضافتها للأطعمة ضروري للأسباب الآتية:

أهمية استخدام التوابل في الأطعمة

- فتح الشهية.

- زيادة إفراز العصارات المعدية التي تسهل عملية الهضم.

- إكساب الطعام رائحة طيبة ونكهة.

ولا يوجد حد فاصل بين البهارات والتوابل فكلاهما يستخدم غالبا لغرض واحد.

وتشمل أبرز أنواع التوابل كل من:

- الخردل

- الفلفل الأسود.

- الفلفل الأبيض.

- الفلفل الأحمر الشطة.

- الزنجبيل.

- القرفة.

- زيت القرفة.

- القرنفل.

- الملح.

- الحبة السوداء.

- الكمون.

- الكزبرة.

- زيت الكمون.