خطوات تنظيم المطبخ في شهر رمضان.. استخدمي نظرية قشارة البطاطس

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في شهر رمضان يصبح المطبخ أهم ركن في المنزل، ويكون متوترًا بعض الشيء بسبب إعداد الإفطار وما إلى ذلك، وتفكر ربات البيوت في كيفية ترتيبه، حيث تقضي فيه وقتًا طويلًا فيه، لذا يقدم «هن» عدة نصائح تساعدك على تنظيم مطبخك بشكل جيد، بحسب كتاب «كيف أنظم حياتي»، للكاتبة البريطانية هارييت جيفي.

خطوات تنظيم المطبخ في رمضان

وتكمن أهم نصائح تنظيم مطبخك في رمضان فيما يلي:

- ‫سواء كان لديك مطبخ صغير أو كبير يتسع لتناول الطعام، مبادئ استخدامه هي نفسها، هنا تخزن وتعدّ وتطبخ الوجبات التي تتناولها ثم تنظّف إنها وظيفة المطبخ الرئيسية ‫ عندما يتعلّق الأمر بالتنظيم الأساسي للمطبخ، تحتاج أسطحًا سهلة التنظيف، ومساحة للعمل، وغرفة لتخزين أدوات ومعدّات الطبخ حين لا تكون قيد الاستعمال من بين كل الغرف في منزلك يجب أن يكون مطبخك آمنًا.

- خذي قشارة البطاطس كمثال في تنظيم المطبخ، كفكرة ما هو ضروري وغير ضروري ويمكن أن يتغير، وكيفما نظرتِ إلى الأمر، فلن تحتاجين إلى أداتين متشابهتين لذا، إذا كان لديك قشارة بطاطس تستخدميها وتعجبك، هل يعقل أن تحتفظي باثنتين أو ثلاثٍ أو أربعٍ منها، وإذا كانت لديكِ سكينة فلماذا تستخدمين قشارة البطاطس من الأساس.

- إذا لم تقشرين البطاطس أبدًا، فلا داعي لوجودها باتباع هذا المنطق، ويسهل بذلك التخلص من الأشياء غير الضرورية، وترتيب المقتنيات، ويصير الطريق ممهدًا نحو حياة أقلّ إرهاقًا.

- تجهيز مكان ثابت للتخلص من النفايات، عادةً تحت الحوض.

- قومي بإجراءات منتظمة لبقاء المطبخ منظمًا، مثل غسل جميع الأسطح ومسحها مرة يوميًا.

نصائح لتنظيف المطبخ‏

- في تنظيم المنزل عقّمي الأقمشة والأحواض وحاويات النفايات والمصارف بواسطة مسحوق التنظيف المحلول في الماء.

- تأكّدي من صلاحية المواد والمنتجات واستخدم أولًا المنتجات التي توشك أن تنتهي صلاحيتها.

-‫ مرة في السنة تفحصي الأدوات وأعدي التدوير أو التخلص من تلك التي لم تستعملها طوال العام، أو المكسورة، أو المكرّرة.

- نظفي الخزائن من الداخل.

- ‏ليس من حيث الصحة الغذائية فقط، وإنما للسلامة الشخصيّة، لأنك تتعامل فيه مع أدوات حادة ودرجة حرارة الغليان.