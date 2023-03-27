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تصلي التراويح فين؟.. اعرفي أشهر المساجد في القاهرة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صلاة التراويح

تنتظر الأمة الإسلامية قدوم شهر رمضان، من أجل إقامة الشعائر الدينية، والإحساس بالروحانيات الإيمانية، ولا سبيل لذلك إلا من خلال صلاة التراويح، فأصوات المشايخ ترتل القرآن، وتدعوا الله بخشوع ليستجيب لها الدعاء، نفاحات ومشاعر لا يمكن تعويضها في أي شهر آخر، لذا يحرص المسلمون على تأدية صلاة التراويح في المساجد.

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بينما تفضل عددا من السيدات أداء صلاة التراويح بالمنزل، وعلى الجانب الآخر تحب بعضهن الصلاة خلف إمام المسجد، ليستمتعن بالصلاة وروحانيات الشهر الكريم، وفي هذه الحالة تجد عددا من السيدات أو البنات صعوبة في تحديد المساجد المشهورة، وتستعرض «هن» أفضل المساجد التي يمكنكِ أداء صلاة التراويح فيها.

مسجد عمرو بن العاص 

يفتح المسجد أبوابه للمصلين من كل مكان لأداء صلاة التراويح، ويشتهر بأصوات مشايخ الأزهر الشريف، يتلون القرآن في مشهد تقشعر له الأبدان، وعلى الرغم من سعة مساحته إلا أنه من الصعب أن تجدي مكانا لكِ فيه، لذا يفضل الذهاب إليه مبكرا قبل الازدحام.

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مسجد الحسين

يتوافد عليه المصلين من مختلف جنسيات العالم، فتجد طلاب جامعة الأزهر، أوائل زواره، ويتمتع بأجواء رمضانية مميزة وذات طابع خاص، وينصح باغتنام هذه الأيام، للاستمتاع بصلاة التراويح خلف أفضل الأئمة من قراء الأزهر.

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مسجد السيدة نفيسة

ويعتبر مسجد السيدة نفيسة، من أعرق وأقدم المساجد الموجودة في مصر، فهو قبلة للمصلين والصائمين، يرتلون كتاب الله في رحابه، ويؤدون صلاة التراويح في أجواء رمضانية مبهجة، كما أن فاعلي الخير، يوزعون وجبات الإفطار بشكل مجاني على المصلين بشكل يومي.

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 مسجد السيدة عائشة 

يمكنكِ أداء صلاة التراويح في مسجد السيدة عائشة، نظرا لأجوائه الرمضانية المميزة، ويتوافد عليه المصلين من كل مكان، طامعين في كرم الله، بأن يستجيب لهم الصيام والصلاة والدعاء.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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