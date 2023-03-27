تعرفي على طرق تحمير الطعام الصحيحة على طريقة «أبلة نظيرة».. نصائح من زمن فات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

العديد من وصفات تحضير الطعام كشفت عنها نظيرة نيقولا، الشهيرة إعلاميًا بـ«أبلة نظيرة»، قبل ما يقرب من 70 عامًا، في كتابها الأول من نوعه «أصول الطهي»، الذي يعد أول موسوعة نسائية عربية خاصة بكافة الشؤون المنزلية.

وتتعدد طرق تحضير الطعام التي تلجأ لها ربات البيوت بشكل يومي، ويأتي من أبرزها تحمير الأكلات، التي كشفت «أبلة نظيرة» عن خطواتها الصحيحة في كتابها الشهير.

طرق تحمير الأطعمة

وحسب ما ذُكر في كتاب «أصول الطهي»، فإن التحمير هو عبارة عن طهي الطعام في مادة دهنية حيوانية أو نباتية كالزيت أو السمن في درجة حرارة عالية، وتعد هذه الطريقة سريعة وسهلة ولكن تحتاج إلى عناية خاصة وحذر تام عند القيام بها.

وللتحمير طريقتان هما:

- التحمير البسيط.

- التحمير العميق أو الغزير.

التحمير البسيط

تعتبر هذه الطريقة اقتصادية، نظرا لاستخدام كمية قليلة من المادة الدهنية في التحمير، وتستخدم في تحمير الأشياء غير المغطاة بشيء كالعجة والكفتة وغيرهم.

الخطوات:

- اختاري مقلاة نظيفة وجافة وضعي بها كمية قليلة من المادة الدهنية.

- ارفعيها على النار حتى يتصاعد منها دخان خفيف.

- ضعي الطعام المراد تحميره ويكن جافًا ويوضع بحذر.

حمري الطعام حتى ينضج الجانب السفلي منه ثم قلبيه على الجلنب الآخر حتى ينضج.

التحمير العميق

يتم خلاله طهي الطعام بغمره كليا في المادة الدهنية ولذلك يتم التحضير له كالآتي:

1- تجهيز مقلاة خاصة لها، وغالبا تصمم من الحديد المطلي أو الصلب غير الملحوم، ويختلف حجمها، ولكن عادة لا يكون عمقها أقل من 4 بوصات.

2- سبت التحمير ويكون قطره أقل من المقلاة بمقدار بوصة، وتنحصر فوائده في:

- غمر الطعام دفعة واحدة داخل المقلاة.

- حفظ الطعام بشكله المطلوب.

- تصفية الطعام المقلي من السمن.