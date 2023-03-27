سحور 5 رمضان.. تعرفي على طريقة عمل سندوتشات الأفوكادو بالطماطم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سندوتشات الأفوكادو بالطماطم تعتبر واحدة من أهم وجبات سحور5 رمضان، لذلك تعرفي على طريقة تحضيرها، إذ أنها سندوتشات خفيفة ومفيدة للأطفال والكبار، ولها أكثر من طريقة، منها ما يتم تحضيره بالجبنة والثوم والخضروات، أو تقشير الأفوكادو وهرسه مع الخضروات بدون الجبنة، لذلك استفيدي منها بالطريقة المناسبة لكِ، وفقا لموقع «allrecipes» البريطاني.

المكونات:

كوب جبن فيتا مفروم

2 حبة أفوكادو مقشر ومقطع أنصاف

فصين من الثوم المهروس

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع كوب زيت الزيتون

حبتين طماطم مقطع حلقات

2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

4 ملاعق من الزبدة كبيرة

8 شرائح خبز توست

طريقة تحضير سندوتشات الأفوكادو

لتحضير سحور 5 رمضان، أولا اهرسي الأفوكادو واخلطيه مع الثوم، وجبن الفيتا، في محضرة الطعام ثم تبليه بالملح والفلفل، ثم أضيفي زيت الزيتون للمزيج بالتدريج أثناء الخلط

أضيفي جبن الموتزاريلا وقلبي حتى تتمازج المكونات.

في الخطوة التالية ادهني خبز التوست بالزبدة، ثم وزعي خليط الأفوكادو على خبز التوست، وضعي شرائح الطماطم، وأغلقي على الطماطم بشريحة ثانية من التوست.

بعد ذلك سخني مقلاة على نار منخفضة، أو يمكنك استخدام التوستر، وحمصي الساندويشات لمدة دقائق من الجهتين لتصبح ذهبية وتذوب الجبنة، وقدميها.

فوائد الأفوكادو

بعد معرفة طريقة عمل سندوتش الافوكادو بالطماطم ضمن سحور5 رمضان، تتعدد فوائد الأفوكادو لصحة القلب والشرايين، لأنها تحتوي على الدهون المغير مشبعة والاحادية كالاوميغا 3 والاوميغا 6، الذي يعتبر تناولها له دور كبير في خفض مستويات الكولسترول الضار LDL ورفع الجيد، إلى جانب ذلك له دور في تعزيز المناعة ومكافحة الالتهابات، ما يساعد في تعزيز صحة القلب والشرايين، والوقاية بشكل خاص من أمراض القلب التاجية، وفقا لموقع «مايو كلينك» البريطاني.