نصائح مهمة لتقديم وجبة السحور لطفلك.. «مش هيحس بالجوع والعطش»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تغذية الطفل ورعاية نموه بشكل صحي أمر تحرص عليه كل أم تجاه صغارها، ليتمكنوا من بناء أجسادهم بصورة صحية، ما يساعدهم في الحماية من التعرض للإصابة بمختلف الأمراض، ويأتي الأمر تباعًا خلال أيام شهر رمضان الكريم، مع محاولات تعويد الطفل على الصيام دون الشعور بمشقة أو عناء، ولذلك فإن وجبة السحور تشكل أهمية بالغة له، لا تقل عن وجبة الإفطار.

نصائح عند تقديم وجبة السحور لطفلك

ولتقديم وجبة السحور بشكل صحي، تقدم الدكتورة ريهام المهدي، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثها لـ«هن»، مجموعة من النصائح الهامة لتحضير هذه الوجبة لطفلك بشكل صحي.

- يجب احتواء وجبة السحور على بروتين بطيء الامتصاص كالفول، أو البيض المسلوق، حتى يشعر الطفل بالشبع خلال ساعات الصيام.

- تأخير موعد تقديم وجبة السحور قدر الإمكان، إذ يفضل أن تكون قبل آذان الفجر، لمد الطفل بالطاقة لوقت أطول على مدار اليوم.

3- منح طفلك كوبًا من اللبن أو الزبادي.

4- يُفضل منح الطفل للزبادي بدلًا من الجبن، لأنه يساعد على عملية الهضم، ويمنع الشعور بالحموضة خلال ساعات الصيام، ومساعدته على عدم الشعور بالعطش أيضًا.

5- الحصول على ثمرة فاكهة، من الفواكه التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، مثل الموز أو التمر.

6- إعطاء الطفل السوائل عقب وجبة الإفطار وعند وقت السحور.

7- عدم التركيز على شرب الماء فقط بكثرة وقت السحور، لأنه من الممكن أن يسبب ضغط على الكلى.

تجنب تلك المواد في وجبة السحور

وحذرت استشاري طب الأطفال، من منح الصغار كل من المخللات أو الأطعمة المالحة في وجبة السحور، لأنها تسبب له الشعور بالعطش والجوع عند الاستيقاظ.