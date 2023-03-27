الامارات | مهرجان ليالي رمضان.. 17 يوماً مفعمة بالسعادة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الخامس من أبريل المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان ليالي رمضان، الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 21 أبريل المقبل، وسط مشاركة واسعة من أبرز العلامات التي ستقدم أكثر من 10 آلاف منتج بخصومات كبرى تصل إلى 75%.

ويُشكل الحدث فعالية عائلية متكاملة تمتد على مدار 17 يوماً، ملبية كل الاحتياجات الاستهلاكية للزوار خلال الشهر الفضيل، وصولاً إلى الأيام الأخيرة منه التي تشهد التحضير للاحتفال بعيد الفطر المبارك. كما يضم منطقة مخصصة للألعاب والنشاطات المليئة بالمرح التي تناسب مختلف الفئات العمرية، إلى جانب قرية التراث التي ستقدم عروضاً فنية وملابس شعبية وأدوات ومشغولات يدوية وبخوراً وأطباقاً رمضانية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، عبدالله سلطان العويس، أن مهرجان ليالي رمضان هو واحد من المبادرات النوعية ضمن مهرجان رمضان الشارقة، التي تنظمها غرفة الشارقة، وتتميز ببعديها الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشكل منصة لدعم قطاع تجارة التجزئة، إضافة إلى أهمية جوانبه التي تبرز من خلال توفيره مساحة مميزة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الأنشطة التراثية والتواصل الثقافي في أجواء مفعمة بالسعادة والإيجابية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع: «يسرنا أن نشارك سنوياً الزوار احتفالاتهم بشهر رمضان المبارك والعيد من خلال مهرجان ليالي رمضان بفعالياته المتنوعة، وعروضه التسويقية الجاذبة»، مؤكداً حرص المركز على تنظيم دورة جديدة ناجحة تحظى برضا الجمهور والعارضين على حد سواء. وأضاف أن المعرض سيوفر المساحة الأرحب والأشمل للعائلات والراغبين بقضاء أمسيات رمضانية ممتعة على مدار17 يوماً، وعيش تجربة تسوق مميزة وبأسعار تنافسية لا تضاهى، وسط أجواء مُسلية للكبار والصغار.

ويحظى الحدث سنوياً بإقبال كبير من الزوار الذين يحرصون على التوافد للاطلاع على ما يقدمه العارضون من منتجات متنوعة، والاستفادة من العروض الجاذبة والجوائز، إلى جانب الاستمتاع بالبرامج الثقافية والفنية.