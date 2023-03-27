الامارات | 5 نصائح.. لمرضى الضغط في رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لمرضى ضغط الدم المسيطر عليه الصيام في شهر رمضان المبارك، في حال الالتزام بمجموعة من النصائح الطبية التي تساعدهم على الصيام من دون حدوث مشكلات في ارتفاع أو هبوط ضغط الدم.

وأكد الاستشاري في أمراض القلب التداخلية بالمستشفى السعودي الألماني، الدكتور حسين علي مصطفى، أهمية التزام مرضى الضغط بالعلاج الدوائي، إلى جانب بعض النصائح الغذائية المفيدة التي تقي من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.

وتالياً يقدم الدكتور حسين خمس نصائح أساسية لابد للمرضى من الالتزام بها لصيام صحي وآمن طوال الشهر الفضيل.

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