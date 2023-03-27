الامارات | حسين الجسمي يطلق دعاء بالتزامن مع الأيام الفضيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتزامن مع الأيام الفضيلة، أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي دعاء رمضانياً بعنوان «رحمن ورحيم»، تعاون فيه مع الشاعر محمد مصطفى ملك، والملحن محمود أنور.

ومن كلمات الدعاء في المقطع الأول: «ده عظيم وكريم.. رحمن ورحيم.. الله الله الله.. ده غفور ورؤوف.. تواب وصبور.. الله الله.. هو حامينا.. الله.. وبنوره هادينا.. الله.. خيره مالينا.. الله الله.. هو رازقنا.. الله.. هو اللي خالقنا.. الله.. هو حبيبنا.. الله الله». ويحمل الدعاء كلمات متيقنة بقرب رب العالمين دائماً، ومن كلمات المقطع الثاني: «نبعد ونغيب.. ندعيك يا مجيب.. نلاقيك جنبنا على طول.. مش عايزه سؤال.. عالم بالحال.. دايماً من غير ما نقول.. نغلط يستر.. الله.. ما هو رحمته أكبر.. الله.. دايما يغفر.. الله الله».

وعرض الجسمي دعاء «رحمن ورحيم» في قناته الرسمية في موقع «يوتيوب» من خلال فيديو ممنتج، حمل كلمات الدعاء، وعبر الإذاعات الخليجية والعربية، والمنصات المتخصصة في العرض والبث.