الامارات | بالصور.. مذاق الموسم الرمضاني.. أطيب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للسمبوسة وأخواتها من الأكلات التقليدية مذاقها اللذيذ لدى محبيها في كل حين، لكن ربما يكون لها طعم أطيب في الموسم الرمضاني، إذ تحظى خلاله بشعبية كبيرة في الإمارات، ويتهافت كثيرون على شرائها، لتحجز مكانها على المائدة الرمضانية التي تكون عامرة بكل ما لذ وطاب من الخيرات.