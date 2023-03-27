الامارات | نيللي كريم «عملة نادرة» ترفض الاستسلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، تخوض النجمة المصرية نيللي كريم، غمار تجربة الدراما الصعيدية، وتقدم في الموسم الرمضاني دوراً جديداً مقارنة ببقية الشخصيات التي قدمتها على صعيد الشكل، وإن تشابهت في حدود معينة من ناحية المضمون وتجارب التصدي الجسور لجملة من القضايا المسكوت عنها في بيئات هذا النوع من الدراما، ويأتي في مقدمتها «ثيمة» القهر والظلم اللذين تتعرض لهما المرأة، سواء عبر حرمانها من ميراث الزوج الراحل أو الوالد، أو حقها في العمل والتعليم، وغيرها من القضايا الملحة التي تخص المرأة، إضافة إلى تضمين أعمال «الدراما الصعيدية» لقضايا شائكة أصبحت ملازمة لها، على الرغم من المبالغات التي تتضمنها معالجاتها المتكررة أحياناً كثيرة من تجارة السلاح والمخدرات، وارتباطها بمشكلات الثأر الدائمة.

وتبدأ أحداث مسلسل «عملة نادرة» في فترة التسعينات من القرن الماضي، إذ تخوض البطلة نيللي كريم بعد وفاة زوجها، ومن خلال شخصية (نادرة)، حرباً شرسة مع أهل زوجها، رافضة التقيد بأوامرهم والاستسلام لحرمانها من الميراث، هذا في الوقت الذي يشهد المسلسل الدرامي الجديد العديد من الصراعات على المناصب والأرض والسلطة، بين عائلتي (عبدالجبار) و(أبوعصايا).

مواجهة الظلم

من ناحية المضمون، لم تبتعد نيللي كريم، كثيراً عن أدوار المرأة القوية المحاربة والمدافعة بضراوة عن حقوقها، ولعل هذا الدور يذكر بدورها في مسلسل «فاتن أمل حربي» الذي عرض خلال رمضان الماضي، القادرة على مقاومة ضغوط زوجها المستمرة وظلمه وسلطته اللامتناهية، وخوض معارك قانونية طويلة ومرهقة ضد طليقها، في الوقت الذي يتوقع للنجمة المصرية أن تنجح هذا العام بشخصيتها الصعيدية الصلبة، في تجسيد دور (نادرة)، التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان، والتي تمنع أن ترث أرضها وتحصل بدلاً منها على أموال، فتصرّ على مواجهة موجة الظلم العاتية والدخول في صراعات لا نهائية للحصول على نصيبها من الميراث، وذلك بصحبة النجم السوري جمال سليمان، الذي تشاركه نيللي كريم البطولة للمرة الأولى، والنجم المصري كمال أبورية، وكل من أحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، وعدد من الفنانين الشبان والوجوه المصرية الجديدة.

عناصر متكاملة

من ناحية أخرى، يتوقع أن يشهد المسلسل الرمضاني الجديد، متابعة واسعة وممتدة في مصر، نظراً إلى حرص الجهة الإنتاجية على توفير كل عناصر إنجاح العمليات الفنية والإنتاجية للعمل، والتي تجلت داخل تفاصيل الديكورات وفي مواطن أخرى، إضافة إلى الاختيار الموفق لـ«شارة المسلسل» ومجموعة الأغاني التي ستعرض بالتزامن مع أحداث المسلسل الرمضاني الجديد، والتي سيقدمها النجم محمد منير من ألحانه بالاشتراك مع الملحن المصري محمد رحيم، عن مجموعة من أشعار الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

تعاون ثالث

يتصدى محمد العدل لإخراج مسلسل «عملة نادرة»، في ثالث تعاون فني له مع النجمة المصرية نيللي كريم، بعد مسلسل «فاتن أمل حربي» رمضان 2022، ومسلسل «لأعلى سعر» رمضان 2017، الذي سجل أيضاً عودة تعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد فترة غياب طالت لأعوام. دور في الدراما

• يشارك نيللي كريم في بطولة العمل الجديد الفنانون: جمال سليمان وكمال أبورية وأحمد عيد وفريدة سيف النصر.



• أحداث «عملة نادرة» تبدأ في فترة التسعينات، إذ تخوض البطلة بعد وفاة زوجها حرباً مع أهله.