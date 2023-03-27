الامارات | %61 من البريطانيين يعانون الضباب الدماغي يومياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلصت دراسة إلى أن ستة من بين كل 10 بالغين في بريطانيا يعانون الضباب الدماغي يومياً، وهو مصطلح غير رسمي لوصف مجموعة أعراض تشمل ضعف التركيز والارتباك والتفكير بشكل أكثر بطئاً والتشوش. وأشارت الدراسة إلى جائحة «كورونا» كأحد الأسباب الرئيسة للإصابة بالضباب الدماغي. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الدراسة خلصت إلى أن المستويات المرتفعة من التوتر تسبب معاناة نحو 36 مليون شخص من النسيان وضعف التركيز. وقال 61% من البريطانيين إنهم يشعرون بالتشوش نحو 10 مرات يومياً. وأوضحت أستاذ الأحياء الجزيئية، ميريام فيري، أنه «على مدار العامين الماضيين، وبسبب الجائحة، تعرضنا جميعاً لمستويات مرتفعة من التوتر.. شعرنا بالقلق إزاء صحتنا وصحة أفراد أسرتنا وأصدقائنا.. والآن نرى عواقب ذلك».