الامارات | باكستانيون يتدرّبون على الطب الصيني التقليدي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعد التعاون بين الصين وباكستان في مجال الطب الصيني التقليدي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية.

وأطلقت السلطات الصحية في ولاية السند الباكستانية برنامجاً، مطلع العام الجاري، اقترح أن تساعد الصين البلاد في تدريب الأطباء المهرة في مجال الطب الصيني التقليدي. وذكرت الهيئة القائمة على تنظيم المشروع والمتمثلة فى مركز التعاون الصيني - الباكستاني بمجال الطب الصيني التقليدي، بولاية خونان بوسط الصين، أن الجانب الباكستاني سيختار أول دفعة من 10 أطباء شباب، ويرسلهم إلى المركز لتلقي التعليم النظري والممارسة السريرية للطب الصيني التقليدي لمدة عامين. وبعد تلقي التدريب سيعودون إلى بلدهم للتشخيص والعلاج وفقاً للطب الصيني التقليدي.