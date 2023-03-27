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الامارات | باكستانيون يتدرّبون على الطب الصيني التقليدي

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بكين ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعد التعاون بين الصين وباكستان في مجال الطب الصيني التقليدي على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الأعوام الماضية.

وأطلقت السلطات الصحية في ولاية السند الباكستانية برنامجاً، مطلع العام الجاري، اقترح أن تساعد الصين البلاد في تدريب الأطباء المهرة في مجال الطب الصيني التقليدي. وذكرت الهيئة القائمة على تنظيم المشروع والمتمثلة فى مركز التعاون الصيني - الباكستاني بمجال الطب الصيني التقليدي، بولاية خونان بوسط الصين، أن الجانب الباكستاني سيختار أول دفعة من 10 أطباء شباب، ويرسلهم إلى المركز لتلقي التعليم النظري والممارسة السريرية للطب الصيني التقليدي لمدة عامين. وبعد تلقي التدريب سيعودون إلى بلدهم للتشخيص والعلاج وفقاً للطب الصيني التقليدي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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