تفاصيل مرض مي عمر وسبب خوفها بعد إصابتها به.. عانت منه السنوات الماضية

القاهرة - سمر حسين - صحة

مشاهد درامية مثيرة تقدمها الفنانة مي عمر يوميًا، أمام الفنان ياسر جلال بمسلسل «علاقة مشروعة» الذي ينافس السباق الرمضاني هذا العام، مناقشًا العديد من القضايا الاجتماعية، وعلى الرغم من تصدر الفنانة محركات البحث بسبب مسلسلها الحالي، إلا أنها خرجت بتصريحات تلفزيونية أثارت قلق مُحبيها حول مرضها التي عانت منه منذ سنوات.

تعرف على مرض مي عمر الذي أثار خوفها

وأكدت الفنانة مي عمر، أنها أُصيبت بفيروس كورونا في السنوات الماضية، ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحد، إذ أصابتها فيما بعد الحساسية، ومن ثم فيروس بالكلى: «مكانش مرض مفاجئ كنت في الساحل وتعبت جدا وجالي كورونا، وبعدين أصبت بالحساسية وكنت بعاني جدًا، والكورونا اتسببت في الإصابة بفيروس في الكلى لمدة شهر، فضلت كتير تعبانة والحرارة مرتفعة ومتعبتش وأنا عندي كورونا قد ما كنت مصابة بفيروس في الكلى».

وشرحت الفنانة مدى خوفها من المرض: «بخاف من فكرة المرض، واكتر حاجة بكرهها لأن دي حاجة ملناش سيطرة عليها، ومش بحب المرض ليا ولا أي حد بحبه».

كيف تسببت الكورونا في مرض مي عمر؟

في هذا الصدد، أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة إن هناك متلازمة ما بعد الكورونا وهو ما عانت منه الفنانة مي عمر، «الكورونا بعدها متلازمة مابعد الكورونا زي مشاكل في الصدر أو المشاكل التنفسية، والطفح الجلدي، أو الحكة وإحمرار الجلد، ومتلازمة مناعية».

وتابع: «ممكن تحصل العدوى الفيروسية اللي بتسبب الفيروسات الشديدة، يعني فيروس الكلى مرتبط بالحالة المناعية اللي بتحصل، بتخلي المُصاب يصاب بأي فيروس ويطون أطول في المدة وأشد في الأعراض».