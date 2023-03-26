دار الإفتاء حذرت منه.. اعرفي تأثير إجبار الأطفال الصغار على الصيام

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع بداية شهر رمضان تحرص الكثير من الأمهات على تعليم الأطفال الصيام، مع الاهتمام بزيادة ساعات الصيام تدريجياً عندما يكون الطفل قادراً على ذلك، لكن على العكس هناك أمهات تجبر الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار وهو ما نهت عنه دار الإفتاء المصرية، إذ نشرت الدار عبر الحساب الرسمي لهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم منشوراً يدعوا الأمهات إلى الرفق في صيام أطفالهن، وأن يكمل الصيام فقط إذا كان قادراً وسنه يسمح بذلك أما الصغار فيدخلون ضمن الغير مكلفين.

الأطفال غير مكلفين بالصيام الكامل

دعت دار الإفتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، الأمهات إلى عدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار لأنهم غير مكلَّفين؛ إنما يراعى التدريج في ذلك بمعنى أن الصغار ما دون البلوغ يصومون حسب مقدرتهم وأنهم غير مجبورين على الصيام إلى المغرب، أما الكبار فقد فرض عليهم الصيام حتى الأذان.

وأكدت دار الإفتاء أن صيام رمضان فرض على كل مسلمٍ مكلف صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة، فإذا عجز المكلّف عن الصوم أو لحقته منه مشقة لا قدرة له على تحملها، جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «..فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

تأثير إجبار الأطفال الصغار على الصيام

وعن تأثير إجبار الأطفال على الصيام قالت الدكتورة مروة شعير إخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»: «مادام الطفل موصلش لـ10 سنين مقدرش أجبره يصوم لآخر اليوم حتى كمان لما يوصل السن دا في السنين اللي قبلها بداية من 6 سنوات تبدأ الأم توعي الصغير بأهمية الصيام وفوائده في القرب من الله سبحانه وتعالى، وأنه فرض عليه وتدخله في روحانيات رمضان».

وتابعت: يمكن أن يشارك في إعداد سفرة الإفطار ووجبات السحور وتعليق الزينة، يرى الجميع يحترم مفاهيم الصيام والتراويح وأن يأتي كل ذلك تدريجاً، مع الحرص أن تكون صحته سليمة ولا يوجد لديه أي أعراض مرضية، قبل 10 سنوات هو غير مجبر على الصيام لآخر اليوم حرصاً على صحته وحتى لا يتعرض للهبوط والهزلان والضعف الشديد والانيميا مرتبطه بسوء التغذية.

نصائح للأطفال عند قرار الصيام

يجب أن تهتم الأم بأن يتناولوا مصادر الكالسيوم لأنه مهم جداً، مثل أن يقدم لهم اللبن بالفواكه في الخلاط وخاصةً الموز والبلح.

الزبادي مضاف إليه قطع الفواكه مهمة جدا لهم، والخضروات مقطعة بطريقة جذابة ويراعى أن تكون متنوعة في الألوان ومقدمة في أطباق جذابة.

عصائر الفواكه مثل الجزر والفراولة، أو البنجر مع الجوافة أو الجزر والبرتقال أو أملاح معدنية في صورة مبسطة.

أن تركز الأمهات على تقديم البيض لهم سواء مسلوق أو أومليت أو لحوم وأسماك بشكل مختلف.