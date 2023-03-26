كيف تتجنبين حموضة المعدة في رمضان؟.. استشاري تغذية علاجية يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشتكي معظم الصائمين خلال شهر رمضان من الشعور بحموضة المعدة الشديدة، والإحساس بحرقة في منطقة تحت الصدر والبطن، بسب العادات الغذائية الخاطئة، ونظام الغذاء المتبع في رمضان، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، كيفية علاج حموضة المعدة في رمضان.

أسباب حموضة المعدة في رمضان

الدكتور محمد عفيفي، استشاري التغذية العلاجية، أرجع أسباب الشعور بحموضة المعدة في رمضان، نتيجة تناول الطعام الغني بالمواد الدسمة والتوابل الحارة، بالإضافة إلى زيادة إفراز الغدد المعدية التي يحتاجها الجسم لهضم الطعام، ويسبب الشعور بالحموضة وتعب شديد في المعدة، وتوجد العديد من العلاجات التي تساعد في التخفيف من أعراض حموضة المعدة.

علاج حموضة المعدة في رمضان

وقدم استشاري التغذية العلاجية، عدة نصائح يجب اتباعها خلال إفطار رمضان، تساعد في علاج حموضة المعدة، وهي كالتالي:

- تقسيم وجبات الإفطار، فهي أحد السبل الفعالة في علاج الحموضة.

- التقليل من تناول المسكبات على الفطار.

- ‏عدم بدأ الإفطار بتناول النشويات حتى لا يحدث تلبك في المعدة.

- شرب السوائل على الإفطار ومعظم الأوقات في رمضان.

- يساعد استخدام الخل الأبيض داخل الوجبات في تخفيف الحموضة، ويسهل عملية الهضم.

- الابتعاد عن الأطعمة المسببة للحموضة، إذ توجد بعض الأطعمة مثل القهوة والكحول والأطعمة المقلية تزيد نسبة الحموضة في المعدة لدى معظم الناس، لذلك ينصح بتجنبها لمن يعانون من حرقة المعدة.

وصفات لعلاج حموضة المعدة

1) الزنجبيل

يعتبر وصفة جيدة لعلاج الحموضة، إذ أنه يلين المعدة، وينظف كل ما تم تناوله على الفطار.

2) النعناع

أوراق النعناع المغلي تساعد في التخلص من الحموضة.

3) عصير الليمون، البطيخ، والموز أيضاً ينصح بها كأطعمة طبيعية في علاج الحموضة.