الامارات | 5 عادات خاطئة في شهر رمضان تسبب الانتفاخ وعسر الهضم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتّبع بعض الصائمين عادات خاطئة في شهر رمضان، ما يؤدي إلى مشكلات صحية مزعجة، تُصعّب عليهم صيام أيام الشهر الفضيل، وتتزايد الشكاوى من بعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ وعسر الهضم والارتجاع المريئي، والتعب العام، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

ويشير خبراء الصحة والتغذية إلى مجموعة من النصائح تسهم في تجنّب تلك الممارسات السيئة، وحماية الجسم من التأثيرات السلبية، فيما تأتي أهم السلوكيات التي يجب الحذر منها على النحو التالي:

1- الإفراط في تناول الأطعمة المقلية والدهنية والتوابل عند الإفطار يسبّب اضطرابات الجهاز الهضمي، كما تتسبّب الأصناف التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات في زيادة الارتجاع المريئي، وينصح باستبدالها بالخضراوات والبقوليات والبروتينات المطهوّة بطريقة الشواء أو السلق.

2- يزيد الاستلقاء بعد الإفطار مباشرة من مشكلات الجهاز الهضمي، ويُفضّل عدم الذهاب للفراش إلا بعد مرور ساعتين أو ثلاث من تناول الطعام.

3- يؤدي شرب العصائر المحلاة، أو المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كالقهوة والشاي بعد الإفطار، إلى زيادة فقدان الماء من الجسم؛ لأنها تحتوي على مدرات البول، وارتفاع معدل حدوث الجفاف أثناء النهار.

4- ممارسة التمارين الرياضية شديدة القسوة خلال ساعات الصيام، أو بعد الإفطار مباشرة، من العادات الخطأ، ويُفضّل أن تكون بعد ساعتين من تناول الوجبة لضمان إفراغ المعدة، ويعد المشي لمدة 30 أو 45 دقيقة الرياضة المثلى في رمضان.

5- يتسبّب تناول الأطعمة سريعة الهضم في وجبة السحور كالخبز الأبيض، واللفائف والمعجنات والنشويات والحلويات في الإحساس بالعطش في النهار، ولذلك يمكن إعداد وجبة خفيفة من الألبان والجبن وخبز الحبوب الكاملة.