توتر العلاقة بين مربوحة والكبير أوي في الجزء السابع.. ما السر؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

لاقى مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، واستطاع إيجاد مكانًا له وسط السباق الرمضاني، خاصةً في ظل المواقف والطرائف العديدة، التي تنشأ بين الكبير ومربوحة، والمشاكل العائلية التي يلقى المسلسل الضوء عليها، وطرحها وتساءل العديد عن سر توتر العلاقة بينهما.

توتر العلاقة بين مربوحة والكبير أوي

وعن سر التوتر الكبير الذي يحدث في العلاقة بين الكبير أوي ومربوحة، في مسلسل الكبير أوي، جاء بسبب أخطاء عديدة فعلتها مربوحة، أدت إلى توتر العلاقة بينها وبين الكبير أوي، وهذه الأخطاء في سياق، «ثرثرتها الكثيرة، ولبسها غير المتناسق، وعدم اهتمامها بنفسها، وغيرتها الشديدة عليه، المقالب العديدة التي تكشف خيانته»، ونشأ العديد من المشكلات، من الملل الزوجي الذي أصاب الكبير بعد فترة قصيرة، وشعور مربوحة بخيانة الكبير لها، وزيادة المشاكل الأسرية.

أخطاء مربوحة مع الكبير

وعقب على ذلك جمال فرويز، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، قائلا إنّ السبب في توتر العلاقة بين الكبير ومربوحة، الكثير من «المحايلات» التي تقوم بها وتجعل الزوج في تشتت وحيرة كبيرة، وهو نابع من السيكولوجية النفسية لدى مربوحة، وعدم ثقتها في ذاتها بشكل كبير، والأخطاء العديدة التي وقعت فيها.

علاج مشاكل الكبير أوي ومربوحة

وقدم استشاري الصحة النفسية، روشتة لعلاج المشاكل بين الكبير أوي ومربوحة، وحتى تتعلم الزوجات ولا تصاب علاقتها بالتوتر مع زوجها:

- الرجل لا يحب المرأة الثرثارة دون فائدة أو التي تثير المشكلات دون داعِ، لذلك احرصي على كلماتك وتحدثي في السياق الصحيح، ولا تكونِ لحوحة أو كلماتك سيئة.

- اللبس غير المتناسق من الأسباب الكثيرة التي تدفع الرجل للشعور بالملل، فيجب الاهتمام برأي شريك الحياة فى طبيعة الملابس، وما يحب أن يراه عليها، فهناك قطع بعينها لا يفضلها الرجال فى ملابس النساء.

- الاهتمام بالنفس من أهم الأشياء التي تشعر الرجل باهتمام المرأة بنفسها وبه.

- الغيرة الزائدة عن الحد بمثابة مقبرة للحب، وهي محطمة للحياة الزوجية وتجعلها متوترة، لذلك يجب أن تعرف المرأة نفسها جيدًا، فإن أحبت نفسها واحترمتها وقدرتها فستحب الآخرين، وأن العلاقة الزوجية القائمة على الحب والاتفاق بين اثنين تؤدي إلى حياة سعيدة.