الامارات | مفتي مصر السابق لثلاثة من الحضور غادروا درسه: "إنتو قايمين ليه يا واد إنت وهو.. رايحين فين"؟ (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر فيديو بمواقع التواصل، أمس، ظهر فيه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وهو يقدم درسا يوم الجمعة "عن منفعة المسلم لأخيه المسلم" في أحد مساجد القاهرة.

وفجأة، لفت نظره قيام 3 طلبة أزهريين وانصرافهم من بين الحضور، فنظر اليهم وتساءل: ".. العيال اللي قامت دول. سلفية دول والا ايه ؟ ثم وجه كلامه إليهم وسألهم، بحسب الفيديو : "إنتو قايمين ليه يا واد إنت وهو.. رايحين فين"؟

وأجابه أحدهم حسب "العربية.نت": "رايحين الشيخ مصطفى.. مصطفى الأزهري" فسألهم من يكون الشيخ مصطفى، وجاءه الرد بأنه الشيخ مصطفى رضا. عندها بدا عليه الانزعاج، وقال لهم: "تقومو كدة وإحنا في الدرس" ؟. ثم أمرهم بالجلوس "وسماع الدرس لغاية الآخر" وتابع وسط ضحكات الحضور: "دي حاجة غريبة جدا. والله أنا ما شفتش كدة أبدا (..) إحنا فعلا في آخر الزمان".

وسريعا انتقل ما حدث إلى مواقع التواصل، فانقسم الناشطون فيها بين مؤيد للدكتور البالغ 71 عاما، ومنتقد، حيث وصف أحد المغردين على"تويتر" انصراف الطلبة بأنه "قلة احترام أن يقوموا من مجلسه وقد بدأوا الجلوس من الأساس. لا تحضر الدرس إن كنتَ ستنصرف بهذه الطريقة". وقال آخر: "كلامه طبيعي وتهذيب بطريقة لائقة ولم يحرجهم وهو عالم كبير" فرد منتقد وقال إنه "وبخهم أمام الحضور" وكان بإمكانه التعامل معهم باعتدال.