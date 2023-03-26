الامارات | ما هو الوقت المثالي لتناول الحلويات في رمضان؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اللقيمات، الكلاج، الكنافة، القطايف، الشباكيات، وأصناف عديدة ومنوعة من الحلويات الرمضانية تتزين بها سفرة رمضان في كل يوم من أيام الشهر الفضيل.

ولكن، وكما هو معروف فإن هذا النوع من الأطعمة يسبب العطش الكبير خلال ساعات الصيام، ولتجنب وتفادي تأثير الحلويات على الصحة وخاصة الشعور بالعطش، ينبغي مراعاة الوقت المثالي لتناول الحلويات بعد الإفطار

فما هو الوقت المثالي لتناول الحلويات في رمضان؟

ينصح أخصائيو التغذية بتناول الحلويات المختلفة خلال شهر رمضان المبارك بعد 3 ساعات على الأقل من تناول وجبة إفطار رمضان، وذلك لعدة أسباب أهمها تجنب المشاكل الصحية وخاصة مشاكل المعدة، والانتفاخ، ومشاكل الجهاز الهضمي، والخمول، كما لا ينُصح بتناول الحلويات بأشكالها وأصنافها أبداً على وجبة السحور، لأنها وبشكل مباشر ستعمل على زيادة الشعور بالعطش في اليوم التالي من ساعات الصيام.

لذلك فإن الوقت المثالي لتناول الحلويات وبكمية محدودة جداً هو بعد وجبة الإفطار بـ 3 ساعات وقبل وجبة السحور لتجنب المشاكل الصحية خلال النهار التالي من الصبام.

ويجب عدم نسيان شرب كمية وافرة من الماء بعد وجبة الإفطار الرمضاني، لأنه يعمل على التمثيل الغذائي في الجسم بشكل سليم ويعمل أيضاً على تسهيل عملية الهضم.