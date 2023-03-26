من هي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟.. استبعدوها بسبب صفات تمنعها من منازلة النساء

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة صدمة وحسرة تسيطر على الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، بعدما استبعدت من نهائي بطولة العالم للسيدات الجارية بنيودلهي «الهند»، من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للملاكمة زاعمين أن الأمر لأسباب طبية، إذ أكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بأنها ستتكفل بالمرافقة الطبية للبطلة إيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعلى الفور، خرجت الملاكمة الجزائرية «إيمان خليف» في مقطع فيديو، مُعلنة أن سبب منعها هو صفات بها تمنعها من منازلة النساء، مؤكدة إنها لا تصدق السبب، خاصة أنها خاضت عدة منافسات دولية قبل ذلك، واصفة ما حدث بالمؤامرة.

وسرعان ما أثار موجة واسعة من التعاطف مع البطلة، مطالبين بعودتها وعدم إقصاءها لأمر لايد لها فيه، متسائلين: هل الأمر بسبب الهرمونات المؤثرة على شكلها؟.

من هي الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؟

ويرصد «هُن» في السطور التالية، عدة معلومات عن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف:

- إيمان خليف من مدينة تيارت، غرب الجزائر

- تبلغ من العمر 24 عامًا

- واحدة من بين الأسماء الجزائرية التي يرشحها المختصون للفوز بألقاب إقليمية ودولية

- تعد أول رياضية تحصل على ميدالية في تاريخ الملاكمة النسوية الجزائرية.

- شاركت في الطبعة الـ 12 من بطولة العالم للملاكمة (سيدات) بمدينة اسطنبول.

- توجت بالميدالية الذهبية في الطبعة الـ37 من دورة «سترانغا» التي جرت في يناير 2022 بصوفيا (البرتغال).

- وصلت الملاكمة الجزائرية، إلى المباراة النهائية لوزن 63 كلغ، والتي جمعتها مع منازلتها امي سارة برودهيرست من جمهورية أيرلندا، حيث حلت في المرتبة الثانية عقب انهزامها بنتيجة (0:5).

- في 2022، أهدت بلادها ثالث ميدالية ذهبية في ملاكمة السيدات، بعد تغلبها على منافستها الإيطالية أسوتنا كانفورا بنتيجة 3-0 في نهائي دورة الملاكمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية.

- في 2022، بعد فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم للسيدات التي أٌقيمت في تركيا، وصفها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بـ «الإنجاز العالمي»، قائلًا: «الإنجاز العالمي الجديد لملاكمتنا البطلة إيمان خليف، ونحن على أبواب الألعاب المتوسطية في بلادنا، أقدم لك التهاني، متمنياً من كل رياضيينا أن يحذوا حذوها.. فمزيدا من التألق والألقاب».