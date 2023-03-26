سر استبعاد الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من نهائي بطولة العالم.. ما القصة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، أثيرت بعدما استبعدت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وزن 66 كلغ، من نهائي بطولة العالم للسيدات الجارية بنيودلهي «الهند»، من طرف المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للملاكمة وذلك لأسباب طبية.

وعقب هذا القرار، أكدت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بأنها ستتكفل بالمرافقة الطبية للبطلة إيمان خليف، ودعمها في تحضيراتها، استعدادا للدورة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وعلى الرغم من قرار اللجنة الأولمبية، إلا أن الأمر أثار موجة واسعة من التعاطف مع البطلة التي أكدت إنها تتعرض لممؤامرة بسبب مظهرها الناتج عن معاناتها مع الهرمونات التي وصلت بها لهذا الحال، بإنها أصبحت ذو صفات بها تمنعها من منازلة النساء، مؤكدة إن خاضت من قبل بطولات سابقة.

وعلى الفور تحولت الصفحات الرياضية الجزائرية لمنشورات وتعليقات داعمة للبطلة الجزائرية، مطالبين بعودتها وعدم إقصاءها لأمر لايد لها فيه، مع موجة تعاطف كبيرة مع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، متسائلين، هل الأمر بسبب الهرمونات المؤثرة على شكلها؟.

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تبكي: مؤامرة

وعلى الفور، خرجت الملاكمة الجزائرية «إيمان خليف» عن صمتها في مقطع فيديو، مُعلنة أن سبب منعها هو صفات بها تمنعها من منازلة النساء، معربة عن مفاجئتها من قرار الاتحادية الدولية للملاكمة الذي يأتي يوما قبل المباراة النهائية التي تأهلت لها، خاصة أنها خاضت عدة منافسات دولية قبل ذلك، واصفة ما حدث بالمؤامرة.

الجميع يدعم الملاكمة الجزائرية إيمان خليف.. حفيظ دراجي على رأسهم

فدون المعلق الشهير، حفيظ دراجي: «تبقى بطلة في نظرنا رغم إقصائها من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة ومنعها من خوض نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في نيودلهي لأسباب صحية لم يتم اكتشافها على مدى سبع سنوات من الممارسة، شاركت فيها في أولمبياد موسكو وأربع بطولات عالمية نالت في نسختها الأخيرة في إسطنبول الميدالية الفضية ».

وتابع: «وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية مطالبة بالتحرك على الأقل لرد الاعتبار لبطلة لا ذنب لها اذا كان لديها مشاكل هرمونية تعاني منها الكثير من الأمريكيات والصينيات والروسيات في الملاكمة ورفع الأثقال والجيدو وكل الرياضات القتالية، انت بطلة العالم «إيمان»

بطل جزائري في الملاكمة يكشف عن السبب

ومن الحديث عن الأسباب الطبية، أو مظهر الملاكمة، خرج البطل الجزائري في الملاكمة محمد فليسي، في تصريحات لصحيفة جزائرية محلية، مؤكدًا أن البطلة إيمان خليف تعرضت للمؤامرة، قائلًا: «هناك مؤامرة حتى لايتم رفع علم الجزائر، أنا كملاكم نزعوا لي ميداليتين في روسيا، وألمانيا، ويجب على الجزائر أن لا تسكت على إقصاء إيمان خليف، لأنهم حطموا إيمان للأسف».

وأضاف «فليسي»: «لا نملك مسؤولين يمثلون الجزائر في الساحة الدولية، لأن السبب الرئيسي وراء اقصاء ايمان هي عندما جاء المسؤول الأول عن الملاكمة الدولية لم يقوموا بالترحيب به بطريقة جيدة، ولم يقفوا بجانبه».