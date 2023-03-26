9 فوائد لتناول السمك فى إفطار رمضان.. أبرزها الشعور بالشبع وخفض ضغط الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحب الكثير من السيدات إعداد أنواع مختلفة من الأسماك في فطار رمضان، إذ أنه وجبة مفيدة وسريعة التحضير، كما يعتبر من الأطعمة سريعة الهضم بعد يوم صيام طويل، لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تقي من الكثير من الأمراض، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، فوائد تناول السمك في الإفطار برمضان.

فوائد تناول السمك في رمضان

وحول فوائد السمك المتعددة، قال محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ«هُن»، إنّ تناول الأسماك على الإفطار في رمضان له فوائد عديدة، وهو على عكس الشائع أنه يعطي الشعور بالعطش، فتناوله ضمن الحدود المحددة في السعرات الحرارية، يجعله مفيدًا في رمضان، لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية، ويساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر التي فقدها خلال الصيام، لاحتوائه على الأحماض الدهنية غير المشبعة وأوميجا 3، الذي يمنح الشعور بالشبع.

السمك في فطار رمضان

وقدم أخصائي التغذية العلاجية، عدة فوائد لتناول الأسماك في فطار رمضان، نستعرضها في السطور التالية:

- يمنح السمك شعورًا بالشبع لفترةٍ طويلة، فهو غني بالبروتين ويحتاج إلى كثير من الوقت لهضمه.

- يساعد على خسارة الوزن لأنه بديل صحي عن اللحوم الحمراء.

- أحد المصادر الهامة للبروتين، إذ يعتبر أحد المصادر المهمة للبروتينات.

- غني بالفيتامينات إذ يحتوي على عدد من الفيتامينات، التي تدخل في العديد من التفاعلات بالجهاز العصبي والجلد.

- تأخير الشيخوخة في المخ.

- المساهمة في خفض ضغط الدم المرتفع.

- يسهل الهضم فهو مناسب لاضطرابات الجهاز الهضمي.

- يحتوي علي نسبة قليلة من السعرات الحرارية لجعله الطعام المميز الذي يحمي من السمنة وزيادة الوزن.

- يحتوي السمك علي أحماض الأوميجا 3 الذي يعمل على الحماية من الإصابة بأمراض القلب.