أفضل دعاء من الأم الصائمة لأولادها في رمضان.. مستجاب لا تكفي عنه

القاهرة - سمر حسين - ماما

دائمًا ما يكون الدعاء هو الغاية والوسيلة التي يتضرع بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، ومع التقرب إلى المولى عز وجل، تحرص كل أم على طلب الدعاء لأولادها، كي يوفقهم الله في حياتهم بالصحة والرزق وصلاح الحال، وعادة ما تحرص الأمهات على الدعاء لأبنائهن في أفضل الأوقات المستحبة للاستجابة، خاصة دعاء الأم الصائمة لأولادها في رمضان.

وخلال السطور الآتية، نستعرض أفضل دعاء من الأم الصائمة لأولادها في رمضان، حسب القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تمت الإشارة بها إلى أن دعاء الأم مستجاب بإذن الله.

أفضل دعاء من الأم الصائمة لأولادها في رمضان

ويأتي من بين أفضل أدعية من الأم الصائمة لأولادها في رمضان:

- اللهم وفق ابني إلى ما تحبه وترضاه.

- اللهم ثبت أقدام أولادي على صراطك المستقيم.

- اللهم علم أبنائي ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا.

- يارب أدعوك أن تفتح على أولادي من بركات السموات والأرض، إنك مجيب الدعاء.

- اللهم ابعد أولادي عن كل شر وسوء.

- اللهم يسر على أولادي سبلهم واهدهم وابعد عنهم وساوس الشيطان.

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزين أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية.

- اللهم أنر طريق الحق أمام أولادي، واجعلهم من عبادك الصالحين.

- اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض، إنك سميع مجيب، اللهم يا معلم موسى عليه السلام-علمهم، ويا مفهم سليمان عليه السلام فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

وتتعدد صيغ الدعاء من الأم الصائمة لأبنائها في رمضان، فمن بينها:

- اللهم اكتب لأبنائي التيسير والتوفيق أينما حلّوا وفي أي أمر عملوا يطلبون به رضاك.

- اللهم اهدي أبنائي لعمل الصالحات وارزقهم فعل الخيرات، ويسر أمورهم ووفقهم وأصلح حالهم وأحوالهم.

كما يمكن الدعاء من الأم الصائمة لأبناءها بالطاعة بتلك الصيغة من الدعاء:

- اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات.

- اللهم أسعد قلوب أبنائي في الدنيا والآخرة، وارزقهم راحة البال وهناء العيش وصلاح الحال.

- اللهم إني أسألك أن تُسعد أولادي وأن ترضى عنهم وترحمهم وتغفر لهم، وباعد بينهم وبين فعل المعاصي يا الله.

- اللهم اكتب لأولادي السعادة والهداية والمعافاة، وأبْعد عنهم ما يحزنهم ويضيق الدنيا عليهم.

وإذا كان الابن مريضًا أو به سوء أو مكروه، يمكن الدعاء له بتلك الأدعية أيضًا خاصة قبيل ساعة الإفطار:

- اللهم إن أبنائي قطعة من روحي، فأسألك يا إلهي أن تشفيهم من الأمراض، وتصرف عنهم الأسقام، وتعافيهم من الآلام والأوجاع.

- اللهم اشفي أبنائي من المرض واكتب لهم دوام الصحة والعافية.

- اللهم إني أسألك أن تعافي أبنائي من المرض وترزقهم الصحة والعافية في الجسد.

دار الإفتاء لـ الأمهات: لا تكفوا عن الدعاء

وخلال مقطع فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، وجه أحد أمناء الفتوى نصيحة لكل أم عند الدعاء لأولادها، قائلًا «ادعولهم ربنا يهديهم بصلاح الحال، وثبات أولادنا على الخير، ولا تكفوا عن الدعاء، ولا تيأسوا من رحمة الله».

وكشفت دار الإفتاء عن أبرز شروط استجابة الدعاء، وهي التقرب من الله عز وجل وطاعته دائمًا، والإخلاص في الدعاء، وعدم الكف عنه أو الشعور باليأس.