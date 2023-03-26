هل يحرم الخلع السيدة من الحصول على مسكن الزوجية؟.. قانوني يكشف مفاجآة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تثير القضايا الأسرية التساؤلات نحوها، خاصة فيما يتعلق بأزمات الطلاق والخلع، وما يترتب عليهما من أحكام قضائية، وبشكل خاص يسأل الكثيرين بشأن أحقية حصول الزوجة على مسكن الزوجية في حال قيامها بخلع زوجها.

خبير يكشف عن حق الزوجة في مسكن الزوجية بوقت الخلع

وللإجابة على هذا السؤال، قال الدكتور مصطفى سعداوي، الخبير القانوني، إنّ حصول الزوجة على مسكن الزوجية في وقت الخلع، يتوقف على ما إذا كانت ترعى أطفالها وحاضنة لهم أم لا.

ففي حال إذا كانت الزوجة حاضنة وتقوم برعاية صغارها، فيُقر لها القانون الحصول على مسكن الزوجية، «الموضوع مالهوش علاقة بالخلع أو لا، لأن المسكن في الأساس بيكون لرعاية الصغار»، حسب الخبير القانوني.

استياء الزوجة من مسكن الزوجية

وفي بعض الأحيان، قد تشعر الزوجة بالاستياء من مسكن الزوجية الخاص برعاية أطفالها في وقت الخلع، وفي هذه الحالة يفرض لها القانون الحصول على أجر مسكن أو حضانة من الزوج، «لو الزوجة حاضنة بتستمر في مسكن الزوجية، ولو معجبهاش بيفرض ليها القانون الحصول على أجر مسكن أو حضانة من الزوج».