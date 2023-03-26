طريقة عمل السوبيا البودرة.. «حضريها لأسرتك على الفطار»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تبحث السيدات وربات المنازل على طريقة عمل السوبيا البودرة في المنزل، مثل التي تُباع في المحال الكبرى، كونها تعتبر من أساسيات شهر رمضان الكريم، ويُفضل الصائمون تناولها على مائدة الإفطار، كونها تتمتع بمذاق شهي وجذاب، بخلاف الفوائد الكبرى التي يمكن أن يحصل عليها الصائم عند تناولها، كونها تساعد على تعزيز المناعة وإمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، طريقة عمل السوبيا البودرة، على طريقة الشيف أميرة أبو شنب، التي تعتبر واحدة من أهم الشيفات، وتقدم وصفات سهلة في متناول الكثير من السيدات وربات المنازل، وبطرق وأدوات من داخل المطبخ المصري.

مقادير عمل السوبيا البودرة

- 2 باكيت فانيليا بودرة.

- كوب جوز هند مبشور.

- لبن.

- نصف كوباية من السكر البودرة.

- 8 ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

- ربع كوب أرز مطحون.

- فستق مجروش للتقديم.

طريقة عمل السوبيا البودرة

ولطريقة عمل السوبيا البودرة، يفضل إتباع الخطوات التالية:

- وضع اللبن البودرة على دقيق الأرز، مع الفانيليا بخلاف السكر البودرة، كما يمكن إضافة جوز الهند أيضا، وخلط جميع المكونات مع بعضها البعض، لعمل بودرة السوبيا.

- وضع 6 ملاعق من بودرة السوبيا على كل كيلو من اللبن، ثم ضربها جيدا في الخلاط مع وضع السكر للتحلية حسب الرغبة، وبعدها يتم صبها في أكواب وعليها الفستق المجروش للزينة.

طريقة عمل السوبيا

- حليب بودرة.

- ماء

- فانيليا.

سكر.

- حليب.

- جوز هند.

طريقة التحضير

- إحضار السكر في وعاء كبير، وسكب الفانيليا عليه مع حليب البودرة، وضربهم جيدًا لمدة تتراوح من 10 إلى 15.

- سكب الحليب إلى المكونات حتى تتجانس معًا.

- إضافة جوز الهند مع التقليب جيدًا مرًة أخرى.

- اسكبي الماء حسب رغبتك، ثم امزجي الخليط جيدًا لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق.

- جهزيه إلى التقديم.