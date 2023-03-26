فطار 4 رمضان.. كفتة مشوية وأرز بالبصل والحلو كنافة بالبلح

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تفكر ربات المنزل اليوم في فطار 4 رمضان، إذ أنه اليوم الذي يلي أول ثلاثة أيام في رمضان، وتكون ربات المنزل أُهلكت في عمل البط والمحاشي والعديد من الأصناف، لذلك يمكن لربات المنازل تحضير وجبة شهية غير مُكلفة، مع حلو ومشروب سريع، لتوفير الوقت والمجهود والتكلفة أيضًا.

كفتة مشوية وأرز بالبصل في فطار 4 رمضان

ويمكن تحضير الكفتة المشوية في الفرن مع الأرز بالبصل وسلطة الطحينة، على طاولة فطار 4 رمضان، مع مشروب التمر اللذيذ، والحلو كنافة بالبلح.

مقادير الكفتة المشوية على خُطى نجلاء الشرشابي

- المكونات:

- لحم مفروم.

- طماطم مبشورة.

- بصل مبشور.

- زيت.

- ملح وفلفل أسود.

- طريقة تحضير الكفتة مشوية في الفرن

- اخلطي اللحم والبصل والطماطم والبهارات مع الملح والفلفل.

- شكلي الخليط أصابع أو كرات ثم رصيه في صينية مدهونة بالزيت.

- ادخلي الصينية بعد رص الكفتة إلى الفرن حتى النضج.

- اشعلي فحم في إناء واطفئيه بالزيت، ثم ضعيه مع الكفتة وغطيه ليأخد من الطعم.

طريقة تحضير الأرز بالبصل

- المكونات:

- كوب أرز.

- بصلة.

- ربع ملعقة صغيره زيت.

- ملعقة صغيره ملح، أو حسب الحاجة.

- كوبان ماء.

- الخطوات:

- افرمي البصل وضعي في الزيت على النار، ويحرك حتى يقترب إلى اللون الذهبي.

- ضيفي الأرز بعد غسله وضعي الملح والماء، يحرك الخليط ويغطى القدر.

- اتركي لمدة ربع ساعة، وضيفي ماء حسب الحاجة حتى النضج.

مكونات سلطة الطحينة

- علبة طحينة صغيرة.

- فصان ثوم حجم صغير مهروس أو ثلاثة.

- ربع ملعقة ملح صغيرة.

-عصير ليمونة.

- ثلاث أكواب ماء دافئ.

- خل.

- ملعقتين بقدونس طازج مفروم.

طريقة تحضير سلطة الطحينة

- ضعي الطحينة في الخلاط وضيفي إليها الماء الدافئ وعصير الليمون والبقدونس والملح والثوم وتضرب المكونات جميعًا حتى تمتزج مع بعضها.

- بعد دقائق من الخلط عندما يصبح الخليط سميكًا.

مكونات تحضير التمر

- ربع كيلو تمر هندي قطع صغيرة.

- نصف كيلو سكر.

- أربعة لترات ماء.

طريقة تحضير التمر هندي

- ضعي لترات الماء ثم ضيفي السكر والتمر هندي وتركها، وعندما يبدأ بالغليان نقوم بتغطيته ورفعه من على النار.

- اتركي مشروب التمر هندي ثم ضعيه في الثلاجة، وقدميه في كؤوس على الإفطار.

مكونات الكنافة بالبلح

- كيلو كنافة.

- سمنة.

- نصف كيلو بلح.

- شربات.

طريقة عمل الكنافة بالبلح

- بعد فطار 4 رمضان حضري الحلويات من الكنافة بالبلح وذوبي السمنة وقلبيها جيدًا ثم ضعيها على الكنافة واخلطيها جيدًا.

- ادهني الصنية بالسمنة ثم ضيفي طبقة من الكنافة واحشيها بالبلح ثم ضعي طبقة أخرى من الكنافة.

- ادخلي المكونات الفرن حتى تنضج ثم اسقيها بالشربات السميك وزينيها بأي أنواع من المكسرات.