7 معلومات عن آية سماحة بطلة مسلسل الصفارة.. زوجة حفيد فنان شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أحداث كوميدية مشوقة ظهرت خلال أولى حلقات مسلسل «الصفارة»، الذي يقدم بطولته الفنان أحمد أمين، في إطار درامي خفيف، نحو شخصية «شفيق» الذي يعمل مرشدًا سياحيًا، ويقوم بسرقة صفارة الملك توت عنخ آمون، التي تمكنه من العودة بالزمن إلى الوراء لمدة 3 دقائق، ومن ثم يعود إلى الحاضر مرة أخرى ويكتشفه من جديد.

ويشارك الفنان أحمد آمين في بطولة مسلسل الصفارة نخبة من الفنانين الشباب من بينهم، آية سماحة بطلة العمل وتلعب دور «شيرين»، وطه دسوقي ويجسد شخصية «وجيه»، وحاتم صلاح، والفنانين محمود البزاوي، وإنعام سالوسة.

معلومات عن آية سماحة

ويعد هذا هو ثاني تعاون يجمع بين الفنانين أحمد أمين وآية سماحة، بعد مشاركتهما الأولى سويًا في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، إذ نجح الثنائي في جذب الأنظار بقوة نحوهما أمام الجمهور، وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن بطلة العمل، وفق حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

- من مواليد عام 1992، أي تبلغ من العمر 31 عامًا.

- لها أصول لبنانية.

- تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية.

- شاركت في العديد من الأعمال الدرامية، جاءت بداياتها في مسلسل «جراند أوتيل»، ومن ثم توالت مشاركاتها الدرامية، في كل من «مليكة»، «هذا المساء»، «قابيل»، «الزوجة 18».

- في العام 2020 أعلنت زواجها من المخرج الشاب محمد السباعي، شقيق الفنانة ناهد السباعي، ونجل المنتجة ناهد فريد شوقي.

- بدأت مشوارها الفني منذ سن 11 عامًا كموديل، وشاركت في أعمال فنية خاصة بالأطفال، بحسب تصريحاتها في لقاء سابق مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة».

- شاركت قبل أعوام قليلة في بطولة مسلسل «ما وراء الطبيعة» المأخوذ عن سلسلة الدكتور أحمد خالد توفيق.