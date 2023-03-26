من هي رانيا التومي المشاركة في مسلسل سره الباتع؟.. «عارضة أزياء وملكة جمال الطقس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تظهر وجوه جديدة في المسلسلات الرمضانية من عام لأخر، وفي مسلسل سرة الباتع ظهرت رانيا التومي، التي ستتلاقى في مشاهد عديدة مع أبطال المسلسل حسين فهمي وأحمد عبد العزيز وأحمد فهمي أحمد صلاح السعدني وريم مصطفى، وخطفت أنظار الجمهور منذ طرح الإعلان والبوسترات الرسمية لمسلسل سره الباتع، هو ما جعل الجميع يسأل من هي رانيا التومي؟، وسنعرض معلومات عنها من خلال «هٌن» في السطور التالية، وفقًا لحديث لها على قناة الحوار التونسية.

من هي رانيا التومي في مسلسل سره الباتع؟

- رانيا التومي ولدت في تونس.

- ولدت في 27 يناير 1989، أي تبلغ 33 عامًا.

- درست رانيا التومي التي ظهرت في مسلسل سرة الباتع ضمن مسلسلات رمضان في جامعة علوم الحاسوب في إدارة الحرم الجامعي، ثم قدمت أعمالا فنية عام 2012 من خلال مشاركتها فى مسلسل مشاعر.

- رانيا التومي هي مذيعة تونسية، تقدم النشرة الجوية التونسية منذ زمن.

- تعمل كعارضة أزياء أيضًا.

- تم اختيارها ملكة جمال الطقس فى تونس، إذ أنها من أجمل المذيعات في تونس والعالم العربي، وتحديدًا في نشرتها على قناة نسمة.

- كانت تقدم برنامج يدعي «المطار».

- ظهرت الفنانة التونسية رانيا التومي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولي.

- تظهر من خلال خاصية الاستوري كثيرًا على موقع «الإنستجرام».

- سيكون أول ظهور لها في عمل مصري من خلال مسلسل سرة الباتع هذه السنة.

- احتفلت الفنانة التونسية رانيا التومي، في بلدها تونس بعقد قرآنها وسط حضور عدد من أفراد عائلتها وأصدقائها المقربين.

الحياة الشخصية لرانيا التومي

ظهرت من خلال قناة «الحوار التونسي»، وقالت إنها تحب السير في الحياة دون الالتفات والنظر إلى أحد، وإن رانيا التومي القديمة هي رانيا الجديدة، ولا يهمها إذا قال أحد أنه يوجد عيوب في شخصيتها، فالمرأة يجب أن تحب نفسها.

مسلسل سرة الباتع

قصة مسلسل سرة الباتع، بطولة أحمد فهمي، وتدور أحداثه عن قصة قصيرة بنفس الاسم للكاتب الراحل يوسف إدريس، والتي جاءت ضمن مجموعة قصصية نشرها عام 1958 بعنوان «حادثة شرف»، وحصل المخرج خالد يوسف على حقوق تحويل القصة من ورثة الكاتب الكبير، ليقدمها في مسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية 2023.