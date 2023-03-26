من الزوجة الأقرب لـ جعفر العمدة بين الأربعة؟.. محمد رمضان يجيب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شخصية جديدة يقدمها الفنان محمد رمضان في مشواره للمرة الأولى، خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض خلال دراما رمضان الحالي، وهي الرجل متعدد الزيجات، إذ أنه متزوج من 4 سيدات في آن واحد، وهو ما جذب انتباه متابعي العمل، ولاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جعفر العمدة يكشف عن أقرب زوجاته له

وفي حوار خاص أجراه الفنان محمد رمضان لـ«الوطن»، تحدث عن زوجات شخصية جعفر العمدة وأجاب عن من هي الأقرب منهن إليه.

وقال الفنان محمد رمضان إن شخصية «جعفر»، تبحث خلال أحداث العمل عن الزوجة مكتملة الصفات، التي يحبها وهذا أمر مستحيل، نظرا لأنه لا يوجد في الحياة شخصا كاملا.

أما بسؤاله عن من هي الشخصية الأقرب من زوجات جعفر العمدة إليه، قال «رمضان» إنّ لكل زوجة من الزوجات بها ما يميزها بالنسبة لبطل العمل، واستطرد قائلا «فعلى سبيل المثال، الزوجة الأولى وتلعب دورها الفنانة مي كساب، تتميز بالطيبة الشديدة لكنها لا تفهم جعفر، أما الثانية وهي الفنانة إيمان العاصي فهي عبارة عن حب حياته، لكن عائلتها لا تحبه، والزوجة الثالثة وتجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي تتميز بكونها خفيفة الدم، فيما تمثل الزوجة الرابعة زينة حبه الحقيقي».

مسلسل جعفر العمدة

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة من إخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، منة فضالي، عصام السقا، ونخبة من الفنانين.