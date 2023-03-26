كيف استقبلت زوجات جعفر العمدة العروسة الرابعة؟.. 4 دقائق من الضحك المتواصل (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على خطى الحاج متولي يسير جعفر العمدة الفنان محمد رمضان في أولى حلقات المسلسل، الذي تزوج من ثلاثة نساء هن «مي الكساب وإيمان العاصي ومنة فضالي»، ليتممهم بالرابعة الفنانة زينة، ليستقبلوها في موقف كوميدي، يبين كم الحب الذي بداخلهن لبعضهن.

موقف الزوجات الأربعة في مسلسل جعفر العمدة

وفي موقف كوميدي دخل جعفر العمدة بزوجته الرابعة إلى المنزل، بعدما تزوجها لكي يعطيها الأموال التي طلبتها لتخرج أبيها من السجن، إذ أنه تاجر يسلف بالفائض، وكان الموقف عقبما تزوجته وهي داخلة منزله بخطوات متثاقلة، لتلقى ترحابًا ليس له مثيل، ليفتح الباب ويقول لها شقة أخواتك وحبايبك أجمل بنات السيدة زينب، ولاد أصول من بيوت كرم، ويحاول أن يعرفهن على بعضهن ويصلح بينهن».

موقف كوميدي في جعفر العمدة

ويبدأ تعريفها عليهم، قائلا «مي كساب زوجتي الأولى كانت معدية من قدام المكتب، لابسة بنطلون جينز نبيتي دورت عليها ولقيت واحدة بنت حلال عرفتني بيها، وعلى إيمان العاصي دي دلال الزوجة التانية بس الحب الأول بنت الجيران من وأنا عيل صغير، وعلى منة فضالي زوجتي الثالثة نرجس السكر أطيب قلب في الدنيا، قبل ما تدخلي غرفتها لازم يبقى لسانك معطر بذكر الله، عملت لهم عمل أول ما اتجوزنا فضلوا أسبوع ماشيين على إيديهم ورجلهم».

نظام جعفر العمدة مع زوجاته

وعندما فتح جعفر العمدة وزوجته الراعة زينة غرفتهما، يخرج منها فأر، ويقول لها هذه غرفتك ليهرولوا تجاها عازمين على ضربها، ويظل يحجز بينهن، حتى يتكلم على جدول الأسبوع ويقول «الله يرحمه أبويا علمني أنا جعفر العمدة النظام، كل واحدة عندها يوم تحس أنها سيدة الشقة الأولى، ويعرفهم بها مرة أخرى عايدة الرابعة ليصيحوا، وأول ما يقول إنها أختهم يجروا عليها، فيدخل ويغلق الباب خلفه».