5 تحذيرات من «الصحة» لتجنب الحرائق أثناء الطبخ.. منها عدم ارتداء الملابس الواسعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكثير من حوادث الحريق تحدث داخل المطابخ، نتيجة العديد من السلوكيات الخاطئة التي تحدث أثناء الطهي، ويحدث على إثره العديد من الحوادث، التي تلحق الحروق بالأطفال والسيدات أثناء الطهي، لذا نقدم لكم من خلال «هُن»، نصائح يجب اتباعها لتجنب حوادث الحروق في المنزل بسبب المطبخ.

لتجنب حوادث حروق المطبخ

وقدمت وزارة الصحة والسكان المصرية، نصائح مهمة يجب اتباعها لتجنب حوادث الحروق في المنزل أثناء الطبخ، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكانت النصائح كالتالي:

- لا تتركين أواني الطبخ على الموقد المشتعل دون رقابة.

- ضعي مقابض الأواني ناحية الجزء الخلفي من الموقد.

- احفظي السوائل الساخنة بعيدًا عن متناول الأطفال.

- لا ترتدي ملابس فضفاضة أثناء الطبخ، لأنها قد تشتعل من الموقد.

- لا تحملين طفلك أثناء الطبخ على الموقد.

الحريق أثناء الطهي

ولفتت الوزارة إلى ضرورة توخي الحذر حال دخول المطبخ، إذ أنه يشبه في خطورته المصانع الكبرى، لاحتوائه على معدات خطيرة مثل السكاكين والبوتاجاز والغاز طبيعي، والكثير من حوادث الحريق تحدث داخل المطبخ.

ووفقًا لـ«مايو كلينك»، فهناك مجموعة من النصائح يجب اتباعها للوقاية من حدوث الحروق في المنزل:

- خفِّضي درجة حرارة المياه.

- تجنبي انسكاب الماء الساخن.

- حددي مناطق محظورة لأولادك.

- ابقي الأجهزة الساخنة بعيدًا عن متناول اليد.

- اختاري جهازًا مرطبًا أو مرذاذ يعمل بالبخار الفاتر.

- عالجي المنافذ والأسلاك الكهربائية.

- ابعدي عن الأنسجة والملابس المقاومة للحريق.