الملكة رانيا أيقونة للموضة بملابسها العصرية التي تحمل لمحة من الأصالة

لا شك أن كثير من السيدات والفتيات، يعتبرن جلالة الملكة رانيا العبد الله، أيقونة للموضة والأناقة، بملابسها العصرية التي تحمل لمحة من الأصالة وعبقاً من التراث وكثيراً من العصرية.ولأنها تمتلك ذوقاً راقياً ومميزاً وخاصاً في اختيار الأزياء، كانت الملكة رانيا العبد الله خير مثال نستوحي منه الكثير من الإطلالات الرمضانية المميزة للشهر الكريم، بما يحمله من مناسبات خاصة وعامة.

أجمل إطلالات الملكة رانيا

تظهر الملكة رانيا في العديد من المناسبات، داخل المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، ولكل مناسبة لدى جلالتها أسلوب خاص في اختيار الأزياء، وكل هذه المناسبات تحمل أزياءً رائعة ستلهمك لاختيار إحداها على الأقل لتتألقي بها في شهر رمضان.

أغلب المناسبات التي تحضرها الملكة رانيا داخل الأردن، تحمل اختيارات تراثية لأزيائها، لمحة من الفن البدوي الجميل الذي تستعين به لإضفاء أناقة يدوية على ملابسها من خيوط بارزة وخاصة تطريز الورود الذي تعشقه.

القفطان الأردني والعباءات الشرقية أسلوب تميزت به الملكة رانيا دون منافس، إذ تحرص جلالتها أيضاً على التنوع في اختيارات الألوان، ولكن تلك الأحادية هي المفضلة لها مع العمل على تلوينها برسومات أو خيوط يدوية.

إطلالات عملية للملكة رانيا

لا يتوقف العمل في شهر رمضان المبارك، ولذلك كانت لمسات الملكة رانيا في اختيار إطلالاتها المتنوعة خير نموذج لتقديم إطلالات عملية ومحتشمة تليق بمناسباتك العملية على مدار الشهر.

بين الجمبسوت الواسع والعباءة الشرقية ذات الطابع الفورمال والفساتين الماكسي أو الميدي مع الشال، وهناك التنورة بالطبع، لا يمكن أن تخرجي خالية الوفاض من خزانة الملكة رانيا.

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