نصائح عند اختيار الملابس تجعل مظهرك أنحف

مهما كنا نتمتع بثقة كبيرة بالنفس فدائماً ما نلجأ إلى الحيل التي تساعدنا على أن نظهر بصورة أفضل، لذا، إذا كنتِ ترغبين في أن تجعلي نفسك تبدين أنحف قليلاً، فإننا سنساعدك، في هذه المقالة، سوف نقدم لكِ بعضاً من أروع الحيل التي تجعلك تبدين أنحف، لذلك كل ما عليكِ فعله الآن هو التمرير لأسفل وستجد هنا أيضاً بعض الطرق الفعالة والسهلة.

اسمحوا لي فقط كسر هذه الأسطورة مرة واحدة وإلى الأبد، يعتقد الناس أن إضافة المزيد من الطبقات تعني إضافة أرطال إضافية، لكن هذا ليس صحيحاً حقاً، إضافة طبقات تعطي تعريف جسمك، بالإضافة إلى أنه لا يمنح الناس رؤية مباشرة لجسمك.

ملابس سوداء

يجب أن يكون كل شيء أساسي في خزانة ملابسك باللون الأسود، نحن نتفهم إن الألوان لها طابع خاص على الملابس ومع ذلك، فقط احتفظي بمجموعة داكنة وأسوداء قدر الإمكان.

جينز عالي الخصر

يجب أن يكون الجينز عالي الخصر على قائمة الأساسيات الخاصة بكِ لأنه يمكن أن ترتيه مع أي قطعة أخرى ويجعلكِ تبدين نحيفة وطويلة، تلك التي تكون سوداء وقابلة للمط وتتوقف بالقرب من كاحلك هي ما تحتاجينها.

ملابس داخلية مناسبة

يعد ارتداء الملابس الداخلية جزءاً كبيراً من هذا اللغز وهو الأساس لكل شيء ستبني عليه مظهرك، لا ترتدي حمالة صدر وسراويل داخلية تضيف المزيد من الاهتمام إلى منحنياتك وارتدي حمالة صدر تمنحك تغطية كاملة، بدون انتفاخات، يفضل أن تكون ملابسك الداخلية قابلة للمط وذات ارتفاع عالٍ لإخفاء الشحوم، في كلتا الحالتين، الملابس الداخلية الجيدة مفيدة بأكثر من طريقة وهي دائماً استثمار رائع.

الإكسسوارات

ارتدي مجوهرات مميزة وعززي مظهرك بتفاصيل مثل القلادة والأقراط والوشاح والساعة، إلخ، إذا كنتِ ترتدي ملابس داخلية، ففكري أيضاً في الأحزمة الداكنة أو الضخمة أو الرشيقة والتي تكون مشدودة عند الخصر.

نقشات الملابس

تجنبي أي شيء ذي مطبوعات أفقية، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، فساتين مطبوعة عمودية ذات رقبة عميقة أو موديلات الجمبسوت هي اختيارك إذا كنتِ تريدين أن تبدي أنحف وأطول ويمكن لأنماط مثل A-line أو قطع A-line أن تعطي شكلاً نحيفاً.

قطع متطابقة بنمط مختلف

مطابقة القطع المنفصلة الخاصة بكِ بدلاً من ارتداء مجموعات مطابقة هي خدعة في المظهر، خاصة الألوان مثل الأسود أو الأزرق أو الرمادي أو أي شيء غامق.

اختيار النسب الصحيحة

إن ارتداء قميص فضفاض أو بلوزة مع بنطلون مناسب لصالحك، يمكنك أيضاً تجربة العكس، لكن أيضاً تعتبر الملابس الضيقة أمراً مهماً.

ما هي الألوان التي تجعلك تبدين أنحف؟

الجواب على هذا هو دائماً ألوان سوداء أو داكنة، لأنه لا يوجد شيء يقلل من قوامك مثل الأسود، لحسن الحظ، إنه لوننا المفضل أيضاً، جربي أيضًا المظهر أحادي اللون إنه يعمل بشكل رائع.

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