من السيدة التي ترقد بجوار ضريح الإمام الشافعي منذ عامين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

3 طوابق غطت الألواح الخشبية بصفائح من الرصاص الطابق الأعلى منه، أما الأوسط يزخرف وواجهاته صف من الحنيات على شكل محاريب محارية مشعة، بينما جاء الطابق الأسفل وفُتحت في كل واجهة من واجهاته الأربع نافذة، هكذا هو ضريح الإمام الشافعي، الذي يجسد سيرته الفنان خالد النبوي اليوم، بـ رسالة الإمام، في ملحمة دينية إنسانية.

الإمام الشافعي رحل وترك العديد من الرسائل والفتاوى، علم غريز للأمة، وأيضًا قبة الإمام الشافعي، التي تعد أجمل قباب مصر، إذ تغطي الضريح وترتفع عن أرضيته مسافة 27 مترا، بنيت من الخشب لتخفيف كتلة البناء الهائلة التي يحملها مربع القبة، وتتكون من ألواح خشبية مثبتة على 4 أربطة على ارتفاعات مختلفة وتنقسم إلى 5 مناطق.

قبة ضريح الإمام الشافعي، مقصد الكثير والكثير، لمعمارها المميز ذو الطراز الرفيع، التي بقي اسمها ساكنًا لفترات حتى عاد مؤخرًا للتداول بعدما دُفنت بجواره واحدة من أشهر السيدات بمصر.

جثمان عبلة الكحلاوي يرقد بجوار الإمام الشافعي

فمنذ عامين، تحديدًا في 25 يناير 2021، وصل جثمان الدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي، مثواه الأخير، بعدما شُيعت جنازتها من مسجد الدكتور عبلة الكحلاوي بالهضبة الوسطى بالمقطم أمام جمعية الباقيات الصالحات، قبل أن يتحرك إلى مدافن الكحلاوي بجوار الإمام الشافعي، حيث مقابر العائلة، وذلك بحسب تصريحات لأسرة الدكتور عبلة الكحلاوي لـ«الوطن»، ليجاور جثمان الراحلة لضريح الإمام الشافعي.

والدكتورة عبلة الكحلاوي، من مواليد 15 ديسمبر 1948، إذ حصلت على الدكتوراة عام 1978 في الفقه المقارن، وتولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة، كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر، كما اشتهرت بعمل الخير قبل أن ترحل عن دنيانا وتغادر عالمنا في 24 يناير 2021.