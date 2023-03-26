تعرفي على فوائد تناول المكسرات في رمضان: مفيدة للقلب والشرايين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص، خاصة السيدات تناول أطباق مختلفة من الحلويات خلال شهر رمضان، فالكنافة بأطعمتها المختلفة والقطايف، يعدان أشهر الحلوى الرمضانية، ويصبح مذاق هذه الحلوى لذيذا، عندما يضاف إليها المكسرات المتنوعة.

كما تحتوي المكسرات على العديد من الفوائد الصحية التي لا حصر لها، وتستعرض «هن»، خلال التقرير التالي أهمية تناول المكسرات خلال رمضان.

فوائد تناول المكسرات في رمضان

وفي هذا السياق، قالت الدكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية العلاجية ورئيس قسم المناعة بمستشفى جامعة القاهرة، إن المكسرات تتعدد فوائدها الصحية، وذلك لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من أوميجا 3، والكثير من الألياف، فضلاً عن أن الأطباء يوصون دائماً بأهمية تناول المكسرات في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لاحتوائها على الفيتامينات والأملاح المعدنية الضرورية للجسم في ذلك الوقت.

هل المكسرات تساعد في زيادة الوزن؟

وأضافت استشاري التغذية العلاجية، في حوار لها مع «هن»، أنه على الرغم من فوائد تناول المكسرات، إلا أنه لا ينصح بالإفراط في أكلها، موضحة أنه يوجد بها سعرات حرارية عالية، وهو ما يمكن أن يساهم بصورة كبيرة في زيادة الوزن، خاصة إذا كانت المكسرات مع حلويات أخرى.

كم عدد السعرات الحرارية في المكسرات؟

وتعد المكسرات من الأطعمة المفيدة لصحة القلب، حسبما نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إذ أن تناول حفنة أو حوالي 30 جراما منها يومياً، يساهم بشكل كبير في خفض مستويات الكوليسترول، أمراض القلب، الأوعية الدموية، السكتة الدماغية، والسكري من النوع الثاني وذلك بنسبة 20 إلى 25%.

ويعد اللوز والفستق والجوز، من أفضل أنواع المكسرات التي يمكن تناولها، ولكن يفضل عدم أخذ كميات كبيرة منها في اليوم الواحد، كونها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون والسعرات الحرارية.