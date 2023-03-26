استشاري يقدم نصائح للعناية بأسنان الأطفال في رمضان.. يفضل غسلها بعد السحور

القاهرة - سمر حسين - صحة

خلال شهر رمضان الكريم، تبحث الأمهات عن طرق تساعد على نظافة أسنان الأطفال الذين يفضلون الصيام خلال الشهر الكريم اقتداءً بالكبار من بداية أذان الفجر حتى المغرب وقت الإفطار، ما يجعل بعض الأطعمة تتراكم على سطح الأسنان ويتسبب الأمر في حدوث التهابات وآلام شديدة تستلزم الذهاب لعيادات ومراكز العناية بالأسنان خلال شهر رمضان الكريم.

وتبحث الأمهات عن الطرق والإرشادات الفعالة التي تجعلها تحافظ على أسنان طفلها منعًا للتسوس وإصفرار لونها بسبب تراكم الجير عليها وبواقي الأطعمة، بسبب عدم غسلها في اليوم وتنظيفها أكثر من مرة، ما يمكن أن يؤدي لمشاكل وخيمة على الصحة.

طرق العناية بالأسنان في شهر رمضان

تحدث الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، عن كيفية الحفاظ على أسنان الأطفال والكبار بشكل عام في رمضان، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، إذ قال: «يفضل بعد السحور مباشرةً غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون، لإزالة أي بواقي من الطعام حتى لا تستوطن على سطح الأسنان وبالتالي فترة الصيام التي يخلو منها الريق ومن هنا يمكن أن يحدث التهابات للأسنان واللثة وتغير لونها وتعرضها للتسوس المصاحب لنزول الدم أيضا الذي يشكل خطورة على الصحة».

نصائح ذهبية من أطباء الأسنان

وأشار الدكتور وليد حسن، خلال بث مباشر، عبر الصفحة الرسمة لموقع وزارة الصحة والسكان المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «يفضل الاخذ في الحسبان في فترة رمضان خلال النهار الطويل، والتي لا يستطع الأشخاص استعمال أي وسائل لتنظيف الاسنان طوال النهار، إذ يتخوف البعض من تعرض معجون الأسنان لإبطال الصيام بسبب إمكانية بلعه عن طريق الخطأ في الفم».