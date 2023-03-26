هل تناول الموز على السحور مفيد؟.. استشاري تغذية تجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعد وجبة السحور، من أهم الوجبات في شهر رمضان، وتركها يسبب مشاكل صحية كثيرة، كالشعور بالإرهاق والتعب، طوال ساعات الصيام في رمضان، لذا فإنه من الضروري أن تهتم الأشخاص بتناولها، وخاصة السيدات، كونهن الأكثر تأثرًا بالشعور بهبوط في الدم، نتيجة الأعمال المنزلية الكثيرة خلال الساعات ما بين الإفطار والسحور.

وعلى مائدة السحور، يفضل تناول بعض الفواكه، وذلك بجانب الأطعمة الآخرى، كالخضروات، إذ أنها تساعد بشكل كبير في التقليل من الشعور بالعطش، طوال فترة الصيام، وتتعدد فوائد تناول الموز، في أثناء وجبة السحور، وتستعرض «هن»، أهم الفوائد الصحية للموز في وجبة السحور، وفقا لما نشره موقع «healthline» البريطاني عن فوائد الموز.

فوائد تناول الموز في وجبة السحور

من المهم أن تهتم السيدات بوجبة السحور، وتركها يسبب لها الشعور بالتعب والخمول الشديد خلال مباشرتها لأعمال البيت، كما أنه من المفضل أن تتنوع الأطعمة على مائدة السحور، بحيث يوجد بها الكثير من السعرات الحرارية المختلفة، بجانب الخضروات وبعض الفواكه، وإليكِ أهم فوائد تناول الموز:

الموز يمتلك العديد من المميزات والفوائد الصحية، وهو ما يجعله من الفواكه التي ينصح بجعلها أحد الأطعمة الموجودة في وجبة السحور، إذ أنه غني بالسعرات الحرارية، فكل 100 جرام، يحتوي على 89 سعرة حرارية، بالإضافة أنه يتوافر فيه الكتير من مضادات الأكسدة.

الموز يعد أهم مصدر من مصادر البوتاسيوم بالنسبة للجسم، كما أنه ينظم سوائل الجسم ويحقق التوازن الحمضي القلوي مع الصوديوم، فضلاً عن أن الموز ينظم ضغط الدم، ومفيد بشكل كبير لمرضى القلب.

الموز يساعد على زيادة التركيز ويقوي الذاكرة

وذكر الدكتور سيد الغندور، استشاري التغذية العلاجية، في حوار سابق لـ«هن»، أن الموز يساعد على قوة التركيز، ويحسن من الحالة النفسية، كونه يحفز الجسم على إفراز مادة الدوبامين والسيروتونين، كما أنه يساهم في راحة المعدة، لاحتوائه على ما يقرب من 75% من المياه، مما يقلل من فرص الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.