أطعمة تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام.. «منها الخيار والفواكه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر الأطعمة التي تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام، واحدة من أهم ما يشغل تفكير الأمهات، وذلك لأنهن دائماً ما يبحثن عن ما يساعد الصغار على البقاء أكبر فترة ممكنه بدون طعام، لذلك احرص على أن يتناول طفلك الأطعمة التي يقدمها «هن» في التقرير التالي وفقا لموقع «health line» البريطاني.

أطعمة تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام

أول الأطعمة التي تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام هو الخيار، ذلك لأنه يحتوي على 95 % من الماء في مكوناته، ما يؤدي إلى ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش، تساعد الماء في الحفاظ على كمية السوائل في الجسم أكبر وقت مستطاع.

-الخس والكرفس

تدخل الخضروات من الخس والكرفس ضمن الأطعمة تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام، إذ يتم التوصية بالخضراوات الورقية خلال السحور، لأنها تساهم في تقليل حدة الشعور بالعطش، نتيجة لاحتواء أوراق الخس على الماء، أما الكرفس فهو يحتوي على عناصر غذائية مرتفعة بينها البوتاسيوم وحمض الفوليك، كما أن أوراقه وسيقانه بها نسبة كبيرة من الماء، ما يساهم في التخلص من الشعور بالجوع وزيادة الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

الفواكه منها البطيخ والفراولة

تحتوي الفواكه على نسبة عالية من الألياف الغذائية والماء، لذلك فهي من الأطعمة تقلل الشعور بالعطش خلال الصيام، وخلال فترات السحور يوصى بتناول البطيخ أو الفراولة، ذلك لأن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء تبلغ 91%، ما يساعد في ترطيب الجسم والبشرة، أما الفراولة، فهي ذات محتوى عالي من البوتاسيوم والماء، كلا العنصرين مفيدين في الوقاية من العطش في نهار رمضان.